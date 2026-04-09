Plaisir garanti : la brosse Oral-B iO Kids transforme le brossage en jeu pour des sourires sans caries

Les caries touchent encore trop d’enfants en France. Pour répondre à ce défi, Oral-B lance une nouvelle brosse à dents électrique innovante dédiée aux plus jeunes. Son nom : Oral-B iO Kids. Toujours en partenariat avec Disney®, la marque leader mondiale souhaite rendre le brossage plus amusant, efficace et surtout, inciter la Génération Z à prendre soin de ses dents… tout en s’amusant !

Une brosse à dents pensée pour les enfants

La nouvelle Oral-B iO Kids s’adresse aux enfants dès 6 ans. Elle intègre la fameuse technologie iO, inspirée par les dentistes, pour un nettoyage optimal et adapté à toutes les “petites” bouches. Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est son look vitaminé. Grâce aux héros Disney® tels que Stitch, Le Roi Lion, La Reine des Neiges ou encore Spider-Man, le brossage devient une partie de plaisir. De plus, la brosse propose trois vitesses différentes et un système ingénieux qui ralentit si l’enfant appuie trop fort, pour protéger ses gencives fragiles.

Pour encourager une routine efficace, Oral-B mise aussi sur le jeu et l’interactivité. Avec l’application Disney® Magic Timer, finies les minutes interminables devant le miroir. Place aux deux minutes de brossage recommandées par les dentistes, accompagnées d’animations ludiques à collectionner. Ainsi, 90 % des enfants aiment se brosser avec l’iO Kids et 80 % veulent se brosser les dents plus souvent !

Le pack gagnant : brosse à dents + dentifrice junior

Oral-B complète sa gamme avec le dentifrice Oral-B Junior, développé avec des dentistes. Dès 6 ans, il offre une protection maximale grâce à sa formule au fluorure stanneux. Son packaging reprend évidemment les nouveaux personnages Disney® pour accompagner les enfants lors de chaque lavage. L’objectif reste toujours le même : prévenir les caries 24h/24 et renforcer l’émail dès la première utilisation.

Oral-B veut changer en profondeur la perception du brossage chez les enfants et leurs familles. Plus question de traîner la patte, les enfants prennent désormais soin de leur sourire en toute autonomie.

Avec sa brosse iO Kids et son dentifrice junior à l’effigie de Stitch, Oral-B parie sur une génération zéro carie. Vos enfants ont-ils déjà testé ces nouveautés ? Partagez vos astuces et réactions dans les commentaires, et faites du brossage un vrai moment de complicité en famille !