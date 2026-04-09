AIRSEEKERS lance avec succès des tondeuses intelligentes et puissantes

Les jardins modernes exigent des solutions innovantes pour rester beaux sans effort. Aujourd’hui, la marque AIRSEEKERS impressionne le marché avec ses nouveaux modèles Tron et Tron SE. Ces robots tondeuses révolutionnent l’entretien de la pelouse grâce à leur technologie avancée et respectueuse de l’environnement.

Les innovations technologiques de la gamme AIRSEEKERS Tron

La gamme AIRSEEKERS Tron introduit la technologie FlowCut™, une vraie nouveauté. Chaque tondeuse possède une lame à double épaisseur qui tourne à 3 000 tr/min. Ce système crée un vortex efficace pour aligner et couper les brins d’herbe avec précision.

Ce n’est pas tout : grâce à leur système unique, les modèles réduisent l’herbe en microparticules ultrafines. Ces microparticules sont ensuite réintégrées au sol en tant que fertilisant naturel. Votre pelouse devient alors plus verte, plus dense, et retient mieux l’humidité.

Des performances de tonte inégalées grâce à FlowCut™

Les modèles Tron et Tron SE automatisent l’entretien tout en offrant une navigation intelligente. Grâce à la vision artificielle et à un large angle de vue, les robots détectent plus de 150 objets différents, ce qui limite les accidents autour des animaux ou des enfants.

Ils assurent aussi la cartographie automatique de votre jardin en moins de cinq minutes. Fini les installations compliquées ! Le robot se charge de tout, de la coupe à l’aspiration.

Choisir entre le modèle Tron et Tron SE pour son jardin

Le Tron SE est parfait pour les jardins standards. Il remplace le travail manuel et gère déchets et paillis, tout cela automatiquement.

Si vous avez un grand jardin ou un terrain complexe, le Tron s’impose. Sa puissance et sa navigation avancée répondent aux besoins des propriétés les plus exigeantes.

Tron SE pour l’entretien quotidien dans des espaces classiques

pour l’entretien quotidien dans des espaces classiques Tron pour une gestion professionnelle de larges espaces

Avec l’arrivée des Tron et Tron SE, AIRSEEKERS offre une solution durable et performante à tous les jardiniers. Grâce à la technologie FlowCut™ et à l’intelligence artificielle, entretenir sa pelouse devient simple et écologique. Profitez dès maintenant des offres de lancement pour transformer votre extérieur sans effort.

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