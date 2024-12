Indiana Jones et le Cercle ancien : voici les configurations PC  

Il ne reste plus que quelques heures avant que Henry “Indy” Walton Jones envahisse nos machines avec Indiana Jones et le Cercle ancien. Disponible dès le 9 décembre, le jeu promet une immersion totale dans la franchise culte, en incarnant le plus grand explorateur du cinéma. Les possesseurs de la Xbox Series et la PS5 n’ont qu’à l’installer et jouer, mais pour les joueurs sur PC, c’est une autre histoire. Apparemment, le jeu consomme beaucoup, vérifiez donc si votre PC est capable de le faire tourner correctement. Vous cherchez la configuration PC pour Indiana Jones et le Cercle ancien ? Cet article est pour vous.

Une configuration PC monstrueuse pour jouer à Indiana Jones et le Cercle ancien en 4K

Dévoilé en début de cette année, Indiana Jones et le Cercle ancien est le prochain jeu d’aventures solo de Bethesda (filiale de Xbox Games ) et MachineGames. Se basant sur la franchise cinématographique Indiana Jones, il apportera une histoire originale et cohérente avec celles de la série de films. Le jeu est donc très prometteur, et selon le directeur créatif de MachineGames Axel Torvenius, Indiana Jones et le Cercle ancien est “le plus gros et du plus long jeu réalisé par MachineGames jusqu’ici, et de loin.”

Bien qu’il tournera sans problème en 60fps sur PS5 et Xbox Series, il en est autrement sur PC. Du moins, sur ceux aux configurations “basiques”. D’ailleurs, Bethesda a sorti les configurations PC requises pour jouer à Indiana Jones et le Cercle ancien avec sa dernière bande-annonce de lancement. Si vous voulez vous immerger dans l’univers d’Indy en 4K, préparez-vous : il faut avoir un PC costaud.

Ci-dessous la configuration minimale :

Processeur : Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go

GPU : RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600

120 Go d’espace de stockage libre

Si vous voulez profiter pleinement des graphismes du jeu en Ultra sans ray tracing, vous aurez besoin, au minimum, des composants suivants :

Processeur : Intel Core i7-13900K ou AMD Ryzen 7 7900X

RAM : 32 Go

GPU : RTX 4080 ou Radeon RX 7900XT

120 Go d’espace de stockage libre.

Enfin, si vous voulez activer le Ray Tracing, les développeurs recommandent un RTX 4090. Le reste des composants ne change pas.

Plus de specs ci-dessous :

Vous voilà maintenant informés !

Découvrez la dernière bande-annonce de lancement de Indiana Jones et le Cercle ancien :