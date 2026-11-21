Installer une IA sur son PC de travail : quels sont les risques si vous n’avez pas l’autorisation de votre entreprise ?

L’intelligence artificielle s’invite progressivement dans le quotidien professionnel. Rédiger des documents, analyser des fichiers, organiser ses e-mails ou automatiser certaines tâches : les possibilités sont nombreuses. Mais certains outils vont désormais beaucoup plus loin qu’un simple chatbot. Ils peuvent accéder aux fichiers d’un ordinateur et effectuer des actions à la place de leur utilisateur. De quoi faire gagner un temps précieux !

Alors, peut-on installer ChatGPT ou Claude sur son PC professionnel sans demander la permission ? Quelles données risque-t-on de transmettre à des services externes ? Et quelles sanctions peut-on encourir en cas d’utilisation non autorisée ? Voici ce qu’il faut vérifier avant de franchir le pas.

Avant d’installer une IA, vérifiez qui contrôle votre ordinateur professionnel

Le premier point à examiner concerne la propriété de l’ordinateur. Lorsqu’une entreprise fournit un PC à un salarié, elle conserve généralement la maîtrise des logiciels qui peuvent y être installés. L’utilisateur ne dispose donc pas des mêmes libertés que sur son ordinateur personnel.

Cette règle figure souvent dans la charte informatique de l’entreprise. Ce document précise les conditions d’utilisation du matériel, les logiciels autorisés et les restrictions applicables aux installations. Certaines organisations imposent même une validation préalable de la direction informatique pour chaque nouveau programme.

Cependant, l’absence de charte ne signifie pas que toutes les installations sont permises. En France, l’article L. 1222-1 du Code du travail impose au salarié d’exécuter son contrat de bonne foi. Installer un outil susceptible de compromettre les données de l’entreprise peut donc poser problème, même si aucune interdiction précise ne figure dans un règlement interne.

Il faut aussi garder une chose en tête : utiliser son propre ordinateur ne permet pas forcément de contourner ces règles. En effet, dès qu’un appareil personnel accède aux fichiers, aux applications ou aux services professionnels, les obligations de confidentialité et de sécurité restent applicables.

Chatbot en ligne ou agent autonome : attention à ne pas confondre les deux

Tous les outils d’intelligence artificielle ne présentent pas les mêmes risques. Poser une question à ChatGPT depuis un navigateur n’est pas comparable à installer un agent capable d’intervenir directement sur un ordinateur.

Avec un chatbot classique, l’utilisateur transmet généralement un texte ou un fichier pour obtenir une réponse. L’outil traite les éléments qui lui sont communiqués, selon les autorisations et les fonctionnalités du service.

En revanche, un agent autonome dispose potentiellement de capacités bien plus étendues. Selon sa configuration, il peut consulter des dossiers, rechercher des informations dans des e-mails, manipuler des fichiers ou enchaîner plusieurs opérations. Des solutions comme ChatGPT Work ou Claude Cowork illustrent cette évolution vers des assistants capables d’agir, et pas seulement de répondre.

Cette différence change considérablement le niveau de risque. En effet, un agent mal configuré ou trop largement autorisé peut accéder à des informations qui ne devraient jamais quitter l’environnement professionnel. La CNIL et le Conseil de l’intelligence artificielle et du numérique ont d’ailleurs consacré une note exploratoire à ces nouveaux usages le 20 juillet 2026. Ils soulignent notamment les enjeux liés à l’autonomie des agents, à leur mémoire et à leur sécurité.

Envoyer un document professionnel à une IA peut-il vous causer des problèmes ?

Prenons un exemple. Un salarié reçoit un long rapport, un contrat ou un tableau complexe. Pour gagner du temps, il copie son contenu dans ChatGPT, Claude ou Gemini et demande un résumé. Le résultat arrive rapidement. Pourtant, ce geste peut avoir des conséquences juridiques.

En effet, lorsqu’un document contient des informations personnelles, son transfert vers un service d’intelligence artificielle constitue un traitement de données au sens du RGPD. Cela concerne notamment les noms, les adresses e-mail, les coordonnées des clients ou les informations relatives aux employés. L’entreprise doit donc encadrer ce type d’utilisation.

Le problème ne concerne pas uniquement les données personnelles. Le Code de commerce protège également le secret des affaires, notamment à travers son article L. 151-1. Un salarié qui transmet des informations confidentielles à un service extérieur sans autorisation peut exposer son entreprise à un risque. Sa propre responsabilité peut aussi être recherchée selon les circonstances.

Les données transmises servent-elles à entraîner les modèles d’IA ?

C’est une autre question importante. Les informations envoyées à un assistant IA ne bénéficient pas toutes des mêmes garanties de confidentialité. Tout dépend notamment de l’offre utilisée et des conditions contractuelles du fournisseur.

OpenAI indique que les données des organisations utilisant ChatGPT Business, Enterprise ou l’API ne servent pas à entraîner ses modèles par défaut. Anthropic applique également ce principe à ses offres professionnelles et à son API. Ces engagements offrent davantage de garanties que l’utilisation d’un compte personnel gratuit.

Attention, cela ne signifie pas que toutes les données deviennent automatiquement inaccessibles ou qu’elles ne font l’objet d’aucun traitement. Les conditions de conservation, les accès administratifs et les paramètres de confidentialité restent importants.

Google précise également que le traitement des informations dans Gemini dépend de l’environnement utilisé. Un compte personnel et un compte professionnel administré par une organisation ne disposent pas nécessairement des mêmes protections. Il faut donc vérifier les conditions applicables avant d’y transmettre des documents internes.

L’affaire Samsung montre pourquoi la prudence est indispensable

Le risque de fuite de données n’est pas seulement théorique. Samsung en a fait l’expérience en 2023. En mars de cette année-là, des ingénieurs de l’entreprise ont transmis involontairement des informations internes à ChatGPT. Parmi les éléments concernés figuraient notamment du code source.

Cette situation a conduit le constructeur à réagir. Dès mai 2023, Samsung a renforcé les restrictions concernant les outils d’IA générative sur ses appareils professionnels et ses réseaux internes.

Cet épisode illustre un problème simple : une information confidentielle peut quitter l’entreprise à la suite d’une manipulation qui semble pourtant anodine. Il suffit parfois de vouloir corriger un morceau de code ou obtenir un résumé pour exposer des données sensibles.

Le phénomène du Shadow AI prend de l’ampleur

Ce type d’utilisation porte un nom : le Shadow AI. Il désigne les outils d’intelligence artificielle employés par les salariés sans validation ou supervision de leur entreprise.

Le phénomène complique le travail des équipes informatiques. En effet, elles ne savent pas toujours quels services sont utilisés, quelles données sont transmises ni quels comptes professionnels ou personnels sont concernés.

Par ailleurs, dans les alertes de prévention des fuites de données étudiées, la part attribuée au Shadow AI a été multipliée par quatre. Le code source figure parmi les informations les plus fréquemment transmises à ces outils.

Ces données montrent pourquoi les entreprises doivent mieux encadrer les usages. Interdire sans expliquer ne suffit pas toujours. Il faut aussi proposer des solutions adaptées aux besoins des équipes.

Installer une IA en local sur son PC : est-ce vraiment plus sûr ?

Une autre possibilité consiste à installer un modèle d’intelligence artificielle directement sur son ordinateur. Contrairement à un service en ligne classique, un modèle local peut fonctionner sans envoyer systématiquement les données à un fournisseur externe.

Cette solution présente un avantage important pour la confidentialité. Les fichiers peuvent rester sur la machine, ce qui réduit le risque de transmission involontaire vers des serveurs tiers. Elle peut donc intéresser les professionnels qui manipulent des informations sensibles.

Cependant, il faut éviter de considérer cette installation comme une autorisation automatique. Même si le modèle fonctionne hors ligne, le logiciel reste installé sur un ordinateur appartenant à l’entreprise. Les règles de la charte informatique continuent donc de s’appliquer.

Une IA locale ne supprime pas tous les risques

Le fonctionnement hors ligne réduit certains risques liés à l’envoi de données. Toutefois, il ne règle pas les questions liées à la sécurité du logiciel, à ses autorisations et à son utilisation sur le matériel professionnel.

Par exemple, un programme non validé peut entrer en conflit avec les outils de sécurité de l’entreprise. Il peut aussi nécessiter des droits particuliers ou modifier certains paramètres du système.

De plus, toutes les solutions locales ne proposent pas les mêmes fonctionnalités. Certaines disposent de capacités plus limitées que leurs équivalents en ligne. Les performances dépendent aussi de la puissance du processeur, de la mémoire vive et des ressources disponibles sur le PC.

À qui demander l’autorisation avant d’installer un agent IA ?

Avant toute installation, il faut identifier la personne habilitée à valider ce type de logiciel. Dans de nombreuses entreprises, cette responsabilité revient à la direction des systèmes d’information (DSI).

Selon l’organisation, le responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) peut également intervenir. Le service juridique et le délégué à la protection des données (DPO) peuvent être sollicités lorsque l’outil traite des informations personnelles ou confidentielles.

Il faut néanmoins faire attention car obtenir l’accord de son responsable hiérarchique ne suffit pas toujours. En effet, un manager peut autoriser un usage professionnel sans disposer du pouvoir nécessaire pour valider l’installation d’un nouveau programme sur le réseau de l’entreprise.

Quelles vérifications effectuer avant de lancer l’installation ?

La première vérification consiste à consulter la charte informatique. Elle permet de savoir si les logiciels externes sont autorisés et quelles démarches suivre pour demander une nouvelle installation.

Il faut ensuite identifier les capacités exactes de l’agent IA. A-t-il besoin d’accéder à tous les dossiers ? Peut-il consulter les e-mails ? Peut-il modifier des documents ou interagir avec d’autres applications ? Ces éléments permettent à l’équipe informatique d’évaluer les risques.

Enfin, il faut connaître les données que l’outil pourra traiter et les garanties proposées par son éditeur. Une solution destinée à un usage professionnel doit notamment présenter des conditions de confidentialité adaptées aux besoins de l’organisation.

L’ANSSI propose également des recommandations de sécurité pour les systèmes utilisant l’IA générative. Elles peuvent servir de référence aux équipes techniques pour évaluer et encadrer le déploiement de ces outils.

Quelles sanctions risque un salarié qui installe une IA sans autorisation ?

D’une manière générale, les conséquences dépendent de la situation. Une installation non autorisée ne conduit pas automatiquement à un licenciement. L’entreprise peut toutefois intervenir si le salarié ne respecte pas les règles informatiques ou compromet la sécurité de son système.

Dans un premier temps, le problème peut être purement technique. Les ordinateurs professionnels disposent parfois de protections qui empêchent l’installation de programmes non validés. L’équipe informatique peut aussi bloquer un logiciel déjà installé.

La situation devient plus sérieuse lorsque le salarié contourne les règles internes ou utilise un agent qui accède à des données sensibles. Une sanction disciplinaire peut alors être envisagée, selon la gravité des faits et les dispositions applicables dans l’entreprise.

Une fuite de données peut avoir des conséquences plus importantes

Le risque augmente lorsque l’outil transmet des informations confidentielles à un service extérieur. Si des données clients, des documents stratégiques ou du code source sont exposés, l’incident peut devenir un véritable problème de sécurité.

Le salarié peut alors voir sa responsabilité personnelle engagée, notamment si son comportement constitue un manquement à ses obligations professionnelles ou porte atteinte au secret des affaires.

Il faut néanmoins distinguer les situations. Une simple installation non autorisée, une mauvaise configuration et une fuite avérée ne présentent pas le même niveau de gravité. La nature des informations concernées, les conséquences de l’incident et le comportement du salarié entrent dans l’appréciation du dossier.

Il n’existe donc pas de sanction unique applicable à tous les usages non autorisés de l’intelligence artificielle. Chaque situation doit être examinée en fonction de ses circonstances.

Le manque de règles claires dans les entreprises complique la situation

Les salariés ne sont pas toujours responsables de cette situation. Dans certaines organisations, les consignes concernant l’intelligence artificielle restent inexistantes ou trop imprécises.

Pourtant, les usages se multiplient. Un collaborateur peut utiliser ChatGPT pour rédiger un e-mail, un autre Gemini pour analyser un tableau et un troisième Claude pour résumer un document. Sans politique interne, chacun prend ses propres décisions.

Cette situation crée une difficulté supplémentaire. En l’absence de consignes précises, le salarié doit deviner ce qu’il peut faire ou non. Il peut alors prendre une décision qui expose l’entreprise et sa propre situation professionnelle.

Les entreprises doivent mieux accompagner leurs salariés

Une politique d’utilisation de l’IA ne devrait pas se limiter à une interdiction générale. Les entreprises ont tout intérêt à expliquer clairement les conditions d’utilisation de ces outils.

Elles devraient notamment préciser les services autorisés, les types de comptes à utiliser et les informations qui peuvent être transmises. Les salariés doivent aussi savoir quels documents ne doivent jamais être envoyés vers un service extérieur.

Les représentants des salariés et les organisations syndicales demandent également que les accords encadrant l’intelligence artificielle précisent les outils autorisés et les données pouvant leur être confiées. Cette démarche permettrait de mieux répartir les responsabilités et d’éviter les usages clandestins.

En définitive, l’entreprise doit proposer un cadre compréhensible. Les salariés peuvent ainsi profiter des avantages de l’intelligence artificielle sans prendre de risques inutiles.

Alors, peut-on installer une IA sur son ordinateur professionnel sans demander la permission ?

La réponse est simple : mieux vaut éviter. Même si l’installation fonctionne techniquement, elle peut contrevenir aux règles informatiques de l’entreprise. Le problème devient encore plus important lorsque l’agent dispose d’un accès aux fichiers, aux e-mails ou aux applications professionnelles.

Un modèle local peut réduire les risques liés à la transmission des données. Il ne dispense toutefois pas d’obtenir une autorisation lorsque la politique informatique de l’entreprise l’exige.

Le meilleur réflexe consiste donc à demander une validation écrite avant toute installation. Il faut également vérifier les autorisations accordées à l’agent, les conditions de traitement des données et les règles de confidentialité applicables.

Enfin, il ne faut jamais considérer le silence de son employeur comme un accord. En matière d’intelligence artificielle au travail, mieux vaut poser une question supplémentaire que provoquer une fuite de données difficile à réparer.

Pour aller plus loin, découvrez notre autre dossier pour comprendre ce que les IA gratuites vous prennent vraiment en échange.