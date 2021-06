iOS 15 permet d’écouter des sons relaxants pour mieux se concentrer

Avec iOS 15, Apple s’est préoccupé de votre concentration. Cela passe par un nouveau mode « Focus », mais aussi par l’ajout de sons d’ambiance à écouter avec un casque ou des écouteurs. Parfait pour se concentrer ou se relaxer.

Apple vous aide à mieux vous concentrer

Comme d’autres le proposent déjà (on pense notamment à OnePlus), Apple va permettre de diffuser des sons d’ambiance pour aider ses utilisateurs à se calmer ou à se concentrer sur leur tâche en cours.

Concrètement, on pourra choisir entre six types de son (bruit équilibré, bruit blanc, bruit sombre, océan, pluie, flux) et en définir le volume. Il sera également possible de continuer la lecture de ces bruits de fond en arrière-plan lors de la lecture d’un média (musique ou film).

La fonctionnalité « Sons d’ambiance » étant rangée dans les options d’accessibilité, on pourra logiquement configurer un raccourci pour les lancer rapidement (par exemple par un triple-tap sur le dos du smartphone).

Pour profiter de ces sons, il faut d’abord ajouter les options d’audition dans le Centre de contrôle d’iOS en passant par là : Réglages > Centre de contrôle > Audition. Une fois que c’est fait, il faut ouvrir le Centre de contrôle puis toucher le bouton Audition et ensuite « Sons en arrière-plan ». Six sons sont déjà disponibles : bruit équilibré, bruit clair, bruit sombre, océan, pluie et cours d’eau.

Le son d’ambiance démarre alors immédiatement, y compris ceux qui demandent un petit téléchargement (le téléchargement prend une poignée de secondes). Le volume du son en arrière-plan est indépendant du volume du système. Enfin, en cas d’appel téléphonique, le son d’ambiance est automatiquement coupé.

