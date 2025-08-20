iOS 18.6.1 : Apple réactive la mesure d’oxygène sanguin sur l’Apple Watch aux États-Unis

Apple vient de publier une mise à jour inattendue pour les iPhone compatibles avec la mise à jour iOS 18.6.1. Alors que les utilisateurs s’attendaient à patienter jusqu’à iOS 19, cette version intermédiaire apporte une nouveauté majeure pour les propriétaires d’Apple Watch aux États-Unis. Elle rétablit une fonctionnalité de santé essentielle, longtemps absente pour des raisons juridiques. Voici ce qu’il faut savoir sur cette mise à jour et pourquoi elle mérite votre attention.

La mise à jour iOS 18.6.1 ramène la mesure d’oxygène sanguin

La mise à jour iOS 18.6.1 permet à l’Apple Watch de retrouver sa capacité à mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Cette fonction a été suspendue aux États-Unis suite à un litige entre Apple et la société Masimo. Pour contourner les restrictions, Apple a modifié le fonctionnement de l’analyse. Désormais, les données sont transférées vers l’iPhone, qui les traite et les affiche dans l’application Santé. Ce changement technique permet aux utilisateurs américains de retrouver un indicateur de santé précieux, sans enfreindre les décisions judiciaires.

Cette réactivation concerne les modèles Apple Watch Series 7, 8, 9, Ultra et Ultra 2, à condition d’installer également watchOS 11.6.1. Sans cette double mise à jour, la fonction reste inactive.

Une mise à jour utile, même sans nouveauté spectaculaire

iOS 18.6.1 ne contient pas de correctifs de sécurité, ce qui peut surprendre. Toutefois, Apple avait déjà intégré plus de vingt patchs dans la version précédente, iOS 18.6. Cette nouvelle mise à jour se concentre donc sur la fonctionnalité liée à l’Apple Watch, sans ajouter de changements visibles pour les autres utilisateurs. Malgré cela, plusieurs témoignages indiquent une amélioration de la fluidité et des performances générales sur iPhone.

Pour les utilisateurs hors des États-Unis ou ne possédant pas d’Apple Watch, cette mise à jour n’est pas indispensable. Néanmoins, elle reste recommandée, car elle pourrait stabiliser le système et préparer le terrain pour iOS 19, attendu plus tard cette année.