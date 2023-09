iPhone 15 : voici les nouvelles coques qui remplaceront le cuir

Plusieurs rumeurs affirment qu’Apple n’optera pas pour des coques en cuir pour sa nouvelle gamme iPhone 15. Récemment, une information parue sur Twitter a renforcé ces spéculations. Apparemment, les étuis en cuir feront place à des étuis en tissu de marque « FineWoven ».

Si c’est la première fois que vous entendez parler de cette marque, c’est normal. Apple l’a créée la semaine dernière. D’après l’utilisateur de Twitter, Kosutami, c’est le nom qu’Apple a donné aux nouvelles coques en « éco-fibre » spécialement conçues pour la gamme iPhone 15.

Des coques en éco-fibre pour la gamme iPhone 15

D’après les informations de 9to5Mac, les bords avant de la coque seront recouverts de caoutchouc. De plus, les bords seront plus foncés que la couleur principale des boîtiers. Apparemment, ces coques en éco-fibre se déclineront en plusieurs coloris : noir, mûrier, taupe, vert foncé, bleu pacifique, glycine, blanc antique, jaune beurre, orange et rose.

Par ailleurs, selon Kosutami, Apple lancera probablement un nouveau style de bracelet Apple Watch cette année. De plus, ce nouveau style de bracelet comporterait un fermoir magnétique et sera conçu à partir du même matériau tissé que les étuis FineWoven pour l’iPhone 15. Ce bracelet à venir serait vendu au prix de 99 dollars.

Quoi qu’il en soit, il reste un peu plus d’une semaine avant l’événement Wonderlust d’Apple. Beaucoup s’impatientent de voir enfin la gamme iPhone 15 et de confirmer ou infirmer les rumeurs. Pour rappel, cet événement se déroulera le 12 septembre à 10h HP/13h HE.