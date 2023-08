Elon Musk met fin à la fonctionnalité de blocage sur X/Twitter

Si vous comptiez bloquer le propriétaire de X, ou tout autre utilisateur de ce réseau social, n’y songez plus. En effet, Elon Musk a déclaré qu’il n’y aura plus de blocages sur la plateforme, excepté dans les messages privés (DM).

Apparemment, l’actuel propriétaire de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a toujours voulu supprimer la fonctionnalité de blocage. Pour lui, « ça n’a aucun sens » de bloquer les autres utilisateurs au lieu de simplement les mettre sur sourdine. D’ailleurs, l’option « muet » restera encore disponible.

Les utilisateurs ne pourront plus se protéger derrière la fonctionnalité de blocage

Cette décision d’Elon Musk ne sera pas sans conséquence pour ses utilisateurs. En effet, plusieurs utilisateurs utilisent la fonction de blocage pour se protéger du harcèlement. D’ailleurs, la fonctionnalité de blocage fait partie des caractéristiques de sécurité que proposent la plupart des réseaux sociaux.

La suppression de cette fonctionnalité sur X pourrait ainsi amener plus de discours de haine et autres contenus inappropriés sur la plateforme. D’ailleurs, CNBC a rapporté que certains utilisateurs ont utilisé le blocage pour se tenir éloigné des annonceurs et de marques.

X devient de moins en moins agréable pour ses utilisateurs

Pour rappel, X a tué l’API gratuite de la plateforme au printemps, ce qui a signé la fin de plusieurs applications tierces. En 2022, Twitter avait commencé à recommander des applications tierces pour aider ses utilisateurs à lutter contre le harcèlement. Néanmoins, l’un de ces outils, Block Party, a quitté le réseau social à la suite des modifications de l’API.

Mais maintenant qu’Elon Musk a supprimé la fonction de blocage, il se peut que de plus en plus d’utilisateurs songent à ne plus utiliser la plateforme. D’ailleurs, la réaction des rivaux de X ne s’est pas fait attendre puisque Bluesky fait déjà de l’œil aux utilisateurs mécontents de X.