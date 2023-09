L’iPad Pro se transforme en un vrai ordinateur portable avec le Magic Keyboard

Mark Gurman nous dévoile de plus en plus d’informations sur la possible refonte de l’iPad Pro 2024. Plus précisément, le nouveau Magic Keyboard serait considérablement repensé et utiliserait pour la première fois des matériaux en aluminium.

En effet, un récent rapport de Bloomberg indique que le nouveau clavier disposera d’un plus grand trackpad. Le but serait de faciliter les mouvements du curseur sur l’iPad.

Que sait-on du futur Magic Keyboard ?

Pour information, la base en aluminium ou top case, se réfère à la zone inférieure entre les touches du clavier. C’est l’endroit où l’utilisateur pose ses paumes. Ainsi, les améliorations à venir devraient apporter plus de robustesse à l’appareil. Néanmoins, la coque extérieure utilisera le même matériau de revêtement en caoutchouc que le Magic Keyboard actuel.

De plus, Mark Gurman avance qu’il y aura peu de différence de poids liée à l’utilisation des matériaux en aluminium. Pour le moment, on ignore si Apple augmentera le prix de l’accessoire pour compenser l’utilisation de ces matériaux plus haut de gamme. Pour information, le Magic Keyboard du modèle 11 pouces coûte 299 dollars. Tandis que le modèle 12.9 pouces coûte 349 dollars.

A noter que le nouveau Magic Keyboard devrait être lancé aux côtés de l’iPad Pro 2024 qui sera dotée pour la première fois un écran OLED.