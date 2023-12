iPhone 16 Pro : toutes les informations et les dernières rumeurs !

La présentation officielle de la gamme iPhone 16 Pro devrait se faire d’ici à quelques mois. Néanmoins, plusieurs rumeurs circulent déjà sur les caractéristiques supposées de ces appareils. Nous avons rassemblé dans cet article toutes les informations recueillies sur les versions « Pro » du prochain fleuron d’Apple.

Ce qu’il faut savoir sur la gamme iPhone 16 Pro

La gamme iPhone 16 Pro comprend la version Pro et la version 16 Pro Max. Apparemment, ces versions « Pro » disposeront des plus grands écrans iPhone jamais créés par Apple. De plus, elles embarqueront des améliorations significatives dans plusieurs domaines, dont l’appareil photo.

L’écran

L’iPhone 16 Pro devrait avoir un écran de 6,3 pouces soit 0,2 pouce de plus par rapport à l’iPhone 15 Pro. La version Pro Max serait, quant à elle, dotée d’un écran de 6,9 pouces, soit 0,2 pouce de plus également par rapport à l’iPhone 15 Pro Max.

En termes de dimensions, la version Pro mesurera 71,45 mm de largeur ; 149,6 mm de hauteur et aura une épaisseur de 8,25 mm. Elle pèsera 194 grammes.

La version Pro Max, quant à elle, fera 77,58 mm de largeur ; 163 mm de hauteur et 8,25 mm d’épaisseur. Son poids sera de 225 grammes.

Les caractéristiques

Par ailleurs, l’iPhone 16 Pro utiliserait la puce A18 Pro. Il serait aussi possible qu’elle utilise des boutons statiques au lieu de boutons physiques. À noter également qu’elle ne comportera pas de Touch ID. Une récente rumeur a indiqué qu’Apple mettra un bouton d’Action sur les quatre modèles d’iPhone 17. Ce bouton fonctionnerait de la même manière que le bouton Touch ID Home sur les anciens modèles d’iPhone, ou le trackpad Force Touch sur les MacBook plus récents.

Enfin, une rumeur avance qu’elle comportera un bouton « Capture » supplémentaire sur le côté droit, à côté du bouton alimentation.

Quid de la batterie ?

Des rumeurs avancent que la batterie intégrée à l’iPhone 16 Pro pourrait comporter une coque métallique, une première chez Apple. En effet, jusqu’ici, Apple utilisait uniquement un revêtement en aluminium.

Néanmoins, le prototype de batterie supposé pour la version Pro classique devrait avoir le même design en forme de L que les précédentes batteries, avec une capacité de 3.355 mAh. Pour rappel, la capacité de la batterie de l’iPhone 15 Pro était de 3.274 mAh.

En tout cas, l’adoption de la coque métallique pourrait apporter des améliorations significatives en matière de dissipation thermique. De même, cela pourrait également améliorer la durée de vie de la batterie. En principe, la version pro standard devrait ainsi fonctionner à des niveaux de performances plus élevés pendant plus longtemps et avoir moins de problèmes de surchauffe.

Justement, concernant la dissipation et la conductivité thermiques, une rumeur prétend que l’iPhone 16 Pro pourrait utiliser un nouveau système thermique au graphène. Pour l’instant, Apple utilise encore un dissipateur thermique en cuivre, mais ce changement pourrait rendre la conductivité thermique quatre fois plus efficace.

Finalement, une autre rumeur indique que l’iPhone 16 Pro pourrait avoir un nouveau design de batterie empilée. Si cela se confirmait, cela permettrait de passer à une charge filaire de 40 W et une charge MagSafe de 20 W.

Quid de l’appareil photo ?

Évidemment, des améliorations sont attendues au niveau de l’appareil photo de la gamme iPhone 16 Pro. D’après plusieurs sources, l’iPhone 16 Pro serait doté de la même caméra à tétra prisme à zoom 5x de l’iPhone 15 Pro Max.

L’iPhone 16 Pro Max devrait quant à elle prendre en charge une plage de zoom optique encore plus étendue. Une rumeur concernant un nouveau « téléobjectif périscope ultra-long » a également été entendue.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le Pro et le Pro Max utiliseront de nouveau capteurs de caméra Sony pour la caméra principale. Il devrait ainsi y avoir des améliorations de la performance des caméras en basse lumière.

L’iPhone 16 Pro devrait aussi intégrer une nouvelle caméra ultra-large de 48 MP.

L’iPhone 16 Pro prendra-t-elle en charge le Wi-Fi 7 ?

Apparemment, la version Pro prendra en charge la connectivité Wi-Fi 7. Cette dernière augmente considérablement les vitesses de transmission des données. Selon les estimations, le Wi-Fi 7 aurait un pic théorique de plus de 40 Gbits/s. Il serait par ailleurs jusqu’à 4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6E et 6 fois plus rapide que le Wi-Fi 5.

Le Wi-Fi 7 devrait également moins connaître des problèmes de latence. Néanmoins, même si l’iPhone 16 Pro prend en charge cette technologie, les utilisateurs devront mettre à niveau tout leur système de routeur Wi-Fi vers un système compatible avec le Wi-Fi 7 pour pouvoir pleinement en profiter.

Selon l’analyste Jeff Pu, l’iPhone 16 Pro utilisera le modem Snapdragon X75 de Qualcomm. Ce modem pourrait atteindre des vitesses de téléchargement 5G jusqu’à 7,5 Gbps grâce à la prise en charge de la norme 5G Advanced.

Pour ce qui est de la date de sortie, la version Pro et la version Pro Max de la gamme iPhone 16 devraient normalement être commercialisés en septembre 2024. En ce qui concerne les tarifs, aucune rumeur n’a encore indiqué un ordre de prix.