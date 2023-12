Guide d’achat Noël 2023 : Les idées-cadeaux motards

Si vous êtes motard, ou que quelqu’un de votre entourage l’est, cet article est fait pour vous. Nous allons vous présenter plusieurs articles à offrir. Ces derniers concernent autant la sécurité que l’esthétique ou encore l’accessoirisation de la moto.

GeoRide 3 : Protégez et tracez votre moto

Il y a quelques années, nous vous présentions le GeoRide premier du nom, un traceur GPS ultra-complet. C’est ici le dernier que nous vous présentions, le GeoRide 3. En plus d’être totalement made in France, ce dernier boîtier intègre de nombreuses nouveautés. Comme l’appel aux secours en cas d’accident, une collaboration avec la police pour retrouver plus facilement les motos volées. Si vous êtes adeptes des données, vous retrouverez désormais des données avancées de vos trajets dont notamment l’angle pris dans les virages. Avec le boîtier est également présent une alarme de 110 dB, fournie gratuitement (une de 130 dB est disponible en supplément). L’application, ultra bien pensée, vous permettra de régler aux petits oignons votre boîtier. Les notifications (vibration détectée, chute, sortie de zone, etc.), le suivi d’entretien de votre moto ou encore l’ajout de personne de confiance sont quelques fonctionnalités présentes.

Disponible à 369€ (ou 14.99€ par mois) puis un abonnement de 49€ à l’année, l’achat d’un GeoRide 3 est, selon moi, un must-have (disponible sur Amazon ou chez GeoRide directement pour les abonnements mensuels). Au-delà de la sécurité apportée à la moto, l’appel au secours est ultra-important pour la sécurité du motard. D’autant plus que cette fonctionnalité n’a aucun besoin de téléphone à portée, le boîtier intégrant tout ce qu’il faut.

Vulcanet : Gardez votre moto toujours propre

La sécurité est extrêmement importante à moto. Cependant, il ne faut pas négliger l’esthétique de votre belle monture. Pour ça, quoi de mieux que les lingettes Vulcanet. Cette marque, totalement made in France, propose des lingettes permettant de laver moto (et autre bien entendu) sans eau de manière efficace et rapide. Le nettoyage est ultra-simple et ultra-rapide. Vendu en paquet de 80 lingettes, une microfibre lavable est également fournie avec. Cette dernière permettra de faire briller votre moto après le passage des lingettes. À noter qu’il faut compter 2 ou 3 lingettes pour nettoyer une moto. Avec un prix de 47.90€, ce sera environ 26 nettoyages qu’il sera possible de faire, pour un prix de revient d’environ 1.80€ par nettoyage.

J’en profite pour vous donner deux petits conseils utiles pour avoir le meilleur rendu et par ailleurs conserver le plus longtemps possible vos lingettes Vulcanet. Pour commencer, il est important de bien penser à utiliser la lingette microfibre rapidement afin d’éviter que le produit sèche et laisse des traces. Et pour finir, il faudra bien penser à remettre l’opercule rouge après usage. Ce dernier permet de conserver à l’abri vos lingettes et éviter qu’elles sèchent.

Eudoxie : La sécurité au service des motardes

S’il ne faut pas oublier une chose, c’est bien les motardes qui sont de plus en plus présentes sur nos routes. C’est pour cela qu’Eudoxie est aujourd’hui sur le marché. Une marque faite par des femmes, pour des femmes. Sur le site de la marque, vous trouverez tout l’équipement nécessaire pour vous protéger sur la route. Des gants, des vestes en cuir, des airbags ou encore des leggins homologuées à porter sous un vêtement. Un gros travail sur le confort et sur le design qui pourront s’adapter de manière optimale aux morphologies féminines. Il y en aura pour tous les goûts avec des vestes en cuir ou en textile, proposant également des tarifs variés. Comme cette veste textile pour 299€ ou cette veste en cuir disponible à 529€. Le gros avantage d’Eudoxie, au-delà de son combat pour la sécurité de femmes sur la route, c’est la possibilité d’utiliser ces vêtements en toutes circonstances. En effet, le design est énormément travaillé pour être portée sur la route comme en soirée. Alors si vous souhaitez vous faire plaisir ou faire plaisir à une connaissance, n’hésitez pas et foncez sur le site d’Eudoxie !

Helstons : Des protections pour motards de grande qualité

Helstons est une marque française créée en 1980. Elle est spécialiste dans les protections à destination des motards, le tout dans un style vintage. Souvent fait à la main, ce sont réellement des œuvres d’arts qui sortent des usines. Que vous soyez amoureux des vieilles motos, de cuirs de qualité ou juste du style vintage, alors n’hésitez pas et foncez chez Helstons. Plus abordables que les gros blousons cuir fait main, comme le Thunder Man (qui s’inspire des blousons des pilotes bombardiers), nous vous présentons ici le Mecanic. Un blouson en toile de coton effet denim au look vintage en partenariat avec Motul. Il possède une doublure pour les basses températures ainsi qu’une protection contre la pluie. Niveau tarif, comptez environ 279€.

Quadlock : Ayez toujours votre téléphone à portée de mains

Nous vous en parlions il y a quelque temps, le Quadlock est LA solution pour avoir votre téléphone à portée d’œil durant vos trajets à moto. Compatible avec la majorité des motos présentes sur le marché, grâce à ses nombreuses déclinaisons de support, la vôtre est probablement compatible. Grâce à une coque spécifique ou à un sticker générique, l’installation du smartphone est incroyablement simple. Le maintien de votre smartphone ne sera pas un souci. De nombreux accessoires sont présents, comme un chargeur USB ou encore un absorbeur de vibration. Ce dernier est grandement préconisé sur des téléphones récents, afin de préserver notamment votre appareil photo. Il vous sera possible de fixer votre téléphone sur le guidon, le rétroviseur, la colonne de direction ou, plus récemment, sur le bocal de liquide de frein. Pour ce qui est du tarif, comptez entre 40 et 50€ pour le support. Une dizaine d’euros pour le sticker générique ou encore une quinzaine d’euros pour l’absorbeur de vibrations.