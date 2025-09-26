iPhone 17 : la puce N1 révolutionne la connectivité et l’autonomie

Apple a discrètement présenté une nouvelle puce lors de sa dernière keynote : la N1. Intégrée aux iPhone 17, 17 Pro et iPhone Air, cette puce pourrait transformer la manière dont les appareils Apple gèrent les connexions sans fil et la consommation d’énergie. Derrière son nom discret, la puce N1 cache une avancée technologique majeure qui renforce l’écosystème Apple tout en améliorant l’expérience utilisateur. Voici comment cette puce pourrait marquer un tournant dans la stratégie de la marque.

La puce N1 est dédiée aux connexions locales et à la domotique

La puce N1 est conçue pour gérer les connexions sans fil de manière plus intelligente. Plus précisément, elle prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread, utilisé pour les objets connectés dans la maison. Grâce à elle, les iPhone 17 peuvent se connecter plus rapidement et plus efficacement aux réseaux domestiques. Et ce, tout en réduisant les interférences et les pertes de signal. Cette puce joue aussi un rôle clé dans l’amélioration d’AirDrop et du partage de connexion 5G. En particulier, entre un iPhone et un MacBook.

Apple renforce ainsi son contrôle sur les composants internes de ses appareils. En intégrant une puce maison dédiée aux connexions locales, la marque optimise la compatibilité entre ses produits et prépare le terrain pour une expansion dans le domaine de la domotique. La N1 pourrait bientôt équiper d’autres appareils Apple, comme les HomePod ou les Apple TV, pour créer un réseau domestique fluide et sécurisé.

Une gestion énergétique plus fine et un GPS plus discret

L’un des atouts majeurs de la puce N1 réside dans sa capacité à réduire la consommation d’énergie. Co-conçue avec le processeur A19 Pro, elle permet de maintenir ce dernier en veille pendant que les fonctions sans fil restent actives. Autrement dit, l’iPhone peut continuer à recevoir des données ou suivre la position de l’utilisateur sans solliciter le processeur principal, ce qui prolonge l’autonomie de la batterie. Ce point est particulièrement important pour l’iPhone Air, qui dispose d’une batterie plus petite.

La puce N1 améliore aussi la localisation sans avoir recours au GPS. En utilisant les points d’accès Wi-Fi environnants, elle permet à l’iPhone de déterminer sa position avec précision, tout en consommant moins d’énergie. Cette méthode, plus discrète et plus efficace, renforce la confidentialité des utilisateurs tout en offrant une meilleure réactivité dans les applications de navigation ou de suivi. Apple mise sur cette technologie pour rendre ses appareils plus intelligents et plus économes, sans compromis sur les performances.