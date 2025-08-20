iPhone 18 : Apple repousse sa sortie au printemps 2027

Alors que l’iPhone 17 n’a pas encore été dévoilé, les premières rumeurs autour de l’iPhone 18 font déjà grand bruit. Selon un récent rapport, Apple s’apprête à bouleverser sa stratégie de lancement en supprimant le modèle de base de sa gamme automnale. Apparemment, la marque à la pomme voudrait se concentrer sur les modèles haut de gamme. De plus, Apple voudrait repousser les versions plus abordables à une date ultérieure. Mais est-ce vraiment une stratégie gagnante ?

Une gamme automnale exclusivement premium

D’après les informations relayées par ET News, Apple aurait informé certains fournisseurs que le modèle standard de l’iPhone 18 ne fera pas partie du lancement prévu à l’automne 2026. À la place, la marque proposerait uniquement des modèles haut de gamme. Autrement dit, les iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone 18 Fold. Cette orientation vers le premium confirme une tendance amorcée avec l’iPhone 17. Pour rappel, Apple introduira un modèle ultra-fin baptisé « Air » en remplacement du traditionnel « Plus ».

Apparemment, ce repositionnement stratégique vise à séduire les utilisateurs les plus exigeants, en mettant l’accent sur l’innovation et le design. En réservant les modèles plus accessibles pour le printemps suivant, Apple pourrait créer un nouveau rythme de lancement, avec deux vagues distinctes. La première s’adresserait aux passionnés de technologie. Tandis que la seconde serait à destination du grand public. Cela permettrait aussi de mieux répartir la production et d’optimiser les ventes sur l’année entière.

Le modèle de base de la série iPhone 18 sera repoussé au printemps 2027

Le modèle standard de l’iPhone 18, ainsi que la version iPhone 18e, ne disparaissent pas complètement. Ils seront simplement lancés plus tard, au printemps 2027. Cette décision pourrait répondre à une logique commerciale visant à prolonger l’intérêt autour de la gamme iPhone tout au long de l’année. Elle permettrait également à Apple de mieux segmenter son offre, en différenciant clairement les produits haut de gamme des modèles plus économiques.

Ce changement pourrait toutefois surprendre les utilisateurs habitués à une sortie simultanée de tous les modèles. Il reste à voir si cette nouvelle stratégie séduira ou frustrera les fidèles de la marque. En tout cas, Apple continue de bousculer les habitudes, et l’iPhone 18 s’annonce déjà comme un tournant majeur dans l’histoire de la gamme.