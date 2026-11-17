iPhone 20 Pro : Apple prépare une révolution photo avec un capteur gravé en 17 nm

Apple prépare déjà l’avenir de la photographie mobile, alors que la marque gère actuellement les défis matériels liés à l’iPhone Duo. Selon une nouvelle indiscrétion, le futur iPhone 20 Pro inaugurerait un capteur photo principal inédit, gravé avec une finesse de 17 nanomètres. Cette avancée technique promet de transformer la réactivité et l’efficacité énergétique de l’appareil photo. Néanmoins, elle soulève aussi une interrogation majeure sur la taille réelle de ce composant.

Les révélations d’Ice Universe sur l’iPhone 20 Pro de 2027

Le célèbre informateur chinois Ice Universe a récemment partagé cette information sur le réseau social Weibo. D’après ses informations, l’iPhone 20 Pro attendu en 2027 inaugurera un capteur principal inédit. Ce composant intégrera notamment une couche logique gravée en 17 nm. Toutefois, le leaker reste très avare en détails techniques. En effet, il ne précise ni la résolution exacte de ce module, ni ses dimensions physiques, ni même le nom du fabricant retenu par Cupertino.

Par ailleurs, cette génération symbolisera un tournant historique dans le catalogue d’Apple. La firme à la pomme devrait effectivement faire l’impasse sur l’appellation « iPhone 19 Pro » pour passer directement à la série iPhone 20. Ce saut numérique célébrera le vingtième anniversaire du smartphone emblématique et s’accompagnera d’une refonte esthétique majeure, incluant notamment un écran presque dépourvu de découpe.

Ce que change concrètement une gravure logique en 17 nm

Pour saisir l’intérêt de cette nouveauté, il faut observer l’architecture des capteurs photo modernes. Ces composants adoptent une structure empilée qui superpose deux éléments distincts : une couche de pixels qui capture la lumière et une couche logique qui lit et traite les données. L’adoption d’un procédé de gravure plus fin sur la partie logique accélère considérablement la vitesse de lecture des informations. De plus, cette finesse réduit la consommation électrique tout en optimisant le traitement numérique de l’image directement au sein du capteur.

Dans ce domaine précis, Samsung dispose déjà d’une longueur d’avance industrielle. Le géant sud-coréen développe actuellement un procédé de gravure en 17 nm, baptisé « 17LPV ». Il est spécialement conçu pour les circuits de traitement des capteurs CMOS. Or, Apple collabore étroitement avec Samsung sur la conception de capteurs avancés, notamment au sein de ses installations d’Austin, au Texas. En parallèle, la marque américaine travaille sur sa propre technologie de capteur LOFIC afin d’améliorer la plage dynamique de ses clichés.

Un bond technique spectaculaire face à l’iPhone 18 Pro ?

Actuellement, l’iPhone 18 Pro repose sur un capteur principal Sony IMX905 à ouverture variable. Ce module de 48 mégapixels affiche un format d’environ 1/1,28 pouce avec des pixels de 1,22 µm, et utilise une liaison hybride cuivre-cuivre (Cu-Cu). Bien qu’Apple ne communique jamais officiellement sur la finesse de gravure de ses composants photo, les experts estiment que les capteurs Sony intégrés depuis l’iPhone 13 Pro exploitent des nœuds situés autour de 28 nm pour leur partie logique.

Par conséquent, le passage d’une gravure de 28 nm à un procédé en 17 nm représenterait un bond technologique majeur pour l’architecture interne de l’appareil. Cette évolution garantirait des prises de vue beaucoup plus rapides et une meilleure gestion thermique lors des enregistrements vidéo exigeants.

La taille physique du capteur reste la grande inconnue

Malgré cet enthousiasme technique, cette fuite laisse en suspens le critère le plus déterminant pour la qualité photographique. En effet, une gravure logique plus fine améliore la vitesse et l’autonomie, mais elle n’augmente pas la surface sensible à la lumière. Pourtant, deux rapports précédents évoquaient l’arrivée d’un capteur nettement plus grand à l’horizon 2027 ou 2028. Ce capteur serait potentiellement doté d’une définition de 200 mégapixels sur le téléobjectif.

En photographie mobile, l’intégration d’un capteur principal physiquement plus large, sans augmentation excessive de la résolution, demeure le levier le plus efficace pour sublimer les clichés en basse lumière et réduire le bruit numérique. À ce stade, aucune source ne confirme qu’Apple choisira d’agrandir la surface de ce futur module. Cette rumeur confirme donc une belle progression sur le plan de l’électronique embarquée. Néanmoins, les amateurs de photographie devront patienter pour savoir si l’appareil gagnera réellement en sensibilité lumineuse.