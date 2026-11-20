iPhone Duo : Apple accusé d’avoir fait pression sur un fournisseur après les fissures de son écran pliant

L’iPhone Duo devait marquer une nouvelle étape dans l’histoire des smartphones Apple. Pourtant, quelques semaines après son lancement, le premier téléphone pliant de la marque a déjà fait parler de lui pour une raison bien moins réjouissante. Des utilisateurs ont effectivement signalé des fissures sur son écran intérieur, et une nouvelle affaire vient désormais compliquer la situation. Selon des informations publiées en Corée du Sud, Apple aurait demandé à l’un de ses fournisseurs de retirer un communiqué dans lequel il écartait toute responsabilité. Une accusation qui soulève plusieurs questions sur la gestion de ce problème.

iPhone Duo : des fissures qui inquiètent les premiers acheteurs

Depuis sa commercialisation le 23 octobre 2026, l’iPhone Duo fait face à plusieurs signalements concernant la fragilité de son écran pliable. Certains propriétaires affirment avoir constaté des fissures après seulement quelques ouvertures de leur appareil.

Apple a reconnu que certains exemplaires présentaient effectivement un problème d’écran. La firme a également proposé un remplacement des appareils concernés. En revanche, elle n’a pas encore communiqué publiquement sur la cause exacte de ces dégradations.

Cette absence d’explication entretient les interrogations. D’autant que les regards se sont rapidement tournés vers les entreprises qui participent à la fabrication de l’écran pliant.

Fine M-Tec se défend après une chute en Bourse

Au cœur de cette affaire se trouve Fine M-Tec, un fournisseur sud-coréen qui fabrique certains composants destinés à l’écran pliable de l’iPhone Duo.

Le 26 octobre, trois jours après le lancement du smartphone, l’entreprise a connu une forte baisse de son action en Bourse. Son titre a perdu 15,7% en une seule séance. Certains investisseurs craignaient alors que ses composants soient à l’origine des fissures signalées par les premiers utilisateurs.

Pour répondre à ces soupçons, Fine M-Tec a publié un communiqué le même jour. L’entreprise y défendait la qualité de ses pièces. Elle affirmait que les problèmes rencontrés sur le nouveau produit de l’un de ses clients ne provenaient pas de ses composants.

Le fournisseur n’a toutefois cité ni Apple ni l’iPhone Duo. Son message permettait néanmoins de répondre indirectement aux accusations qui commençaient à circuler dans le secteur.

Apple aurait demandé le retrait du communiqué de son fournisseur

L’affaire a pris une autre dimension quelques jours plus tard. Fine M-Tec a finalement supprimé son communiqué de son site Internet. Celui-ci n’était notamment plus accessible le 4 novembre. Cette disparition a attiré l’attention du média sud-coréen DealSite. D’après des sources industrielles citées par le média, Apple aurait demandé au fournisseur de retirer sa déclaration.

Le 17 novembre, le journaliste Kim Geon, du média The Elec, a apporté de nouveaux éléments. Selon son article, un représentant de Fine M-Tec l’aurait personnellement contacté pour lui demander de supprimer une précédente publication consacrée à cette affaire. Le motif avancé serait particulièrement intéressant. Apple aurait reproché au fournisseur d’avoir écarté sa responsabilité avant même que l’origine des fissures soit clairement identifiée.

Autrement dit, la marque aurait estimé qu’il était prématuré de défendre publiquement les composants de Fine M-Tec alors que l’enquête technique n’avait pas encore permis de déterminer la cause du problème.

Une affaire qui pourrait compliquer le lancement de l’iPhone Duo

Pour Apple, cette situation arrive à un moment délicat. Le lancement de l’iPhone Duo représente une étape importante dans sa stratégie sur le marché des smartphones pliants. Or, les premiers retours concernant la solidité de son écran risquent de peser sur la confiance des consommateurs.

Par ailleurs, l’affaire Fine M-Tec ajoute une nouvelle dimension au dossier. Il ne s’agit plus seulement de comprendre pourquoi certains écrans se fissurent. Les circonstances entourant le retrait du communiqué soulèvent aussi des interrogations sur les relations entre Apple et ses fournisseurs.

Il faut toutefois rester prudent. À ce stade, les informations rapportées par The Elec reposent sur des témoignages et des éléments attribués à des sources du secteur. Apple n’a pas encore réagi publiquement à ces accusations. La cause des fissures reste donc inconnue. Il serait également prématuré d’affirmer que les composants de Fine M-Tec sont responsables des problèmes rencontrés.

En attendant, les premiers résultats des tests de résistance de l’écran pliable pourraient apporter des éléments supplémentaires pour mieux comprendre sa solidité. Une chose est certaine : Apple devra apporter des explications convaincantes si elle veut éviter que les problèmes de son premier iPhone pliant ne deviennent un véritable frein à son adoption.

Pour mieux comprendre les précédents développements de cette affaire, retrouvez également notre article consacré à l’origine possible du Crackgate de l’iPhone Duo.