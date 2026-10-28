iPhone Duo et le cauchemar du CrackGate : les écrans pliables d’Apple vacillent déjà

A peine sorti, le premier smartphone pliable de la firme de Cupertino fait déjà couler beaucoup d’encre numérique. Malheureusement pour Apple, ce n’est pas vraiment pour de bonnes raisons. Alors qu’Apple tente de s’imposer sur un nouveau terrain, les premiers acheteurs déchantent rapidement. Et ce, à cause de fissures mystérieuses au cœur de la charnière. Face à ce problème, faut-il crier au défaut de fabrication généralisé ou s’agit-il simplement d’incidents isolés ?

La hantise du pliage refait surface sous le nom de CrackGate

Quelques heures seulement après les premières livraisons officielles, des propriétaires dépités partagent des clichés alarmants sur les réseaux sociaux. Apparemment, l’écran interne de l’iPhone Duo se brise net au milieu de la pliure.

Un acheteur en Australie, par exemple, a entendu sa dalle craquer après seulement six heures d’utilisation et moins d’une vingtaine d’ouvertures. Rapidement baptisé « CrackGate » par les observateurs, ce dysfonctionnement évoque immédiatement les anciennes polémiques de robustesse qui ont marqué l’histoire des smartphones.

Les signalements affluent actuellement depuis l’Asie, l’Océanie et l’Amérique du Nord. Selon différentes sources, ce problème affecterait aussi bien les modèles des clients que certains spécimens exposés en magasin.

Une charnière sous haute tension et des causes encore mystérieuses

Les experts en technologie cherchent activement le coupable technique derrière ces bris d’écran soudains. Certains analystes soupçonnent un petit composant mécanique logé dans la charnière qui viendrait percer la dalle par le dessous lors du mouvement de fermeture.

Un utilisateur a rapporté qu’il ressentait parfois une vibration suspecte juste avant le craquement fatidique. Pourtant, les tests d’endurance intensifs menés par plusieurs rédactions et vidéastes affichaient des compteurs dépassant les dix mille pliages sans le moindre encombre. Les premiers diagnostics pointent donc vers un souci de fabrication potentiel sur un lot précis plutôt que sur une conception universellement défectueuse.

Quelle réaction adopter face au silence radio d’Apple concernant l’iPhone Duo ?

La direction de Cupertino garde pour l’instant le silence face à cette vague de mécontentement. Les documents d’assistance fournis aux techniciens rappellent simplement les procédures de base pour nettoyer les résidus de poussière, tout en confirmant l’absence de solution logicielle miracle.

Les boutiques officielles remplacent pour l’instant les terminaux défectueux dans le cadre de la garantie. Néanmoins, l’addition s’annonce salée pour les smartphones hors garantie puisque la réparation dépasse largement le millier d’euros. En attendant des éclaircissements officiels, les futurs acquéreurs feraient bien de manipuler leur appareil avec une extrême précaution. En tout cas, ce phénomène inattendu rappelle les pires heures des précédents scandales mobiles et s’accompagne d’une vague de mécontentement chez les utilisateurs. Pour rappel, Apple a récemment restreint les commandes à deux unités par client pour son nouveau smartphone.