iPhone Pro : voici comment le capteur LiDAR transforme votre smartphone au quotidien

Avez-vous déjà remarqué ce petit cercle sombre posé discrètement à côté des objectifs photos de votre iPhone Pro ? Ce n’est absolument pas une quatrième caméra mystérieuse. Il s’agit en réalité du capteur LiDAR. Il s’agit d’une technologie de pointe directement héritée de l’exploration spatiale et des voitures autonomes. Apple intègre ce module très puissant dans ses appareils, mais une grande partie des utilisateurs ignore encore son existence. Voulez-vous enfin exploiter tout le potentiel caché dans votre poche ? Suivez ce dossier complet pour découvrir des fonctionnalités spectaculaires qui vont simplifier votre vie quotidienne.

Qu’est-ce que le capteur LiDAR et quel est son rôle sur votre iPhone Pro ?

Le terme LiDAR signifie « Light Detection and Ranging« . Cette technologie envoie des impulsions lumineuses invisibles à l’œil humain pour bombarder votre environnement immédiat. Le capteur calcule ensuite à une vitesse fulgurante le temps exact mis par la lumière pour revenir vers le téléphone. Grâce à ces données ultra-précises, votre appareil mesure les distances exactes et cartographie le relief complet des objets en face de vous. Les objectifs classiques montrent l’apparence visuelle de la scène à l’écran. Le scanner LiDAR apporte, quant à lui, la notion de profondeur réelle à l’écosystème iOS.

Cette mesure tridimensionnelle révolutionne l’usage de votre appareil dans l’espace physique. Grâce au kit de développement ARKit d’Apple, le système crée un maillage 3D très complet de la pièce où vous vous trouvez. Le système repère instantanément l’emplacement exact des murs, du sol et du mobilier. Le scanner agit également en soutien direct du bloc photo standard. Il accélère la mise au point automatique dans l’obscurité et permet d’immortaliser des portraits magnifiques en mode Nuit. Pour profiter pleinement de ces optimisations matérielles, vérifiez toujours que votre système reste parfaitement optimisé. Vous pouvez consulter notre tutoriel complet sur la mise à jour d’iOS pour booster les performances de votre iPhone.

Quels sont les modèles d’iPhone équipés de la technologie LiDAR ?

Apple réserve scrupuleusement cette technologie de mesure laser à ses gammes professionnelles. Vous trouvez ainsi ce capteur sur tous les modèles d’iPhone Pro et d’iPhone Pro Max commercialisés depuis l’iPhone 12 Pro. Les versions classiques, mini, Plus ou Air ne contiennent pas ce composant matériel à l’arrière.

Une simple vérification dans le menu système de votre téléphone vous permet de confirmer la présence de ce module. Rendez-vous dans les Réglages de l’appareil, sélectionnez la rubrique Général, puis appuyez sur Informations pour lire le nom exact de votre modèle. Sachez également que tous les tablettes iPad Pro lancées depuis le printemps 2020 intègrent ce même capteur au dos.

L’application native Mesures permet de tester le scanner laser de manière très simple et concrète. Vous ouvrez l’application intégrée sur votre téléphone et vous balayez doucement la zone à analyser avec la caméra. Sur un appareil équipé du LiDAR, l’interface affiche automatiquement des lignes de guidage intelligentes le long des bords des meubles. Vous pointez simplement la mire centrale vers le point de départ, vous validez, puis vous faites glisser le téléphone vers l’extrémité.

La technologie offre également la possibilité inédite de calculer la taille d’un individu en un clin d’œil. Il suffit d’orienter le capteur vers une personne debout pour la cadrer entièrement de la tête aux pieds. L’application détecte instantanément le sommet de sa tête et affiche sa hauteur précise sur l’écran. Cette fonction de télémètre laser convertit votre smartphone en un outil de chantier d’une praticité redoutable.

Le capteur LiDAR franchit un cap supérieur grâce au framework RoomPlan développé directement par Apple. Ce système logiciel combine l’analyse visuelle des caméras et la profondeur du laser pour numériser l’intégralité d’un logement. Il identifie les portes, les fenêtres, la structure des parois ainsi que le volume des meubles en temps réel. Vous obtenez rapidement un plan 3D fidèle de votre pièce en vous déplaçant simplement dans votre espace intérieur.

De nombreuses applications tierces exploitent ces données pour la décoration d’intérieur ou la réalité augmentée. Vous pouvez essayer des meubles virtuels dans votre salon avec une précision millimétrique sans risquer la moindre erreur d’agencement. Le scanner gère parfaitement l’occlusion spatiale pour cacher les objets virtuels derrière vos véritables éléments de mobilier. Vous n’avez aucun réglage manuel à effectuer dans le menu système car les applications compatibles activent automatiquement le module laser.

De quelle manière le scanner LiDAR renforce-t-il l’accessibilité au quotidien ?

Cette technologie laser constitue également une aide précieuse pour les personnes déficientes visuelles ou malvoyantes. L’application Loupe intégrée dans iOS dispose d’un Mode Détection très avancé alimenté par le LiDAR. L’appareil analyse en continu ce qui se trouve devant l’utilisateur et identifie la présence de portes, d’obstacles ou de personnes à proximité.

L’interface restitue ces données d’orientation sous la forme de signaux sonores, de retours haptiques ou de descriptions vocales personnalisées. Le système émet par exemple des vibrations plus intenses lorsque vous vous approchez d’un obstacle physique. Apple recommande toutefois de garder une vigilance constante et d’utiliser ce dispositif interactif uniquement comme un outil d’assistance complémentaire.