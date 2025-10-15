ISX Financial franchit un cap clé avec l’accès direct à T2

ISX Financial vient de franchir une étape majeure dans l’univers des paiements européens. Grâce à un accès direct à la plateforme T2 de l’Eurosystème, cette entreprise innovante renforce sa position sur le marché bancaire. Ce développement permet non seulement de gérer la liquidité de manière indépendante, mais ouvre aussi de nouvelles perspectives pour les paiements transfrontaliers.

ISX Financial : un accès direct au système T2 de l’Eurosystème

Pour faciliter les paiements de grande valeur, ISX Financial a obtenu l’autorisation d’accéder directement à T2, la plateforme RTGS de l’Eurosystème. Cette démarche exceptionnelle lui confère une indépendance rarement offerte aux établissements non bancaires. Désormais, ISX Financial échange directement avec la banque centrale de Chypre sans passer par une banque sponsor.

Cet accès unique intervient dans le respect de l’article 35A des lois européennes sur les paiements. Il s’agit d’une opération stratégique qui renforce la crédibilité de ISX Financial et inspira confiance à ses partenaires à travers toute l’Europe.

Une gestion de liquidité optimisée via la banque centrale

Grâce à cet accès, ISX Financial peut gérer seul sa propre liquidité. L’entreprise ne dépend plus de partenaires externes pour réaliser ses mouvements de fonds. Tout se déroule désormais directement via les comptes ouverts à la banque centrale.

Cette autonomie permet de réduire significativement les risques opérationnels. ISX Financial peut ainsi proposer à sa clientèle une gestion plus rapide et plus sûre des flux financiers importants.

Nouvelles capacités pour les paiements transfrontaliers SWIFT

ISX Financial maîtrise désormais l’intégralité des paiements SWIFT depuis sa propre infrastructure. Elle n’a plus besoin de s’appuyer sur le réseau SWIFT d’une autre banque. L’entreprise pourra prochainement envoyer et recevoir des euros à travers le monde, de manière directe ou indirecte, avec une sécurité accrue.

Par ailleurs, ISX Financial prépare son intégration au système TIPS. Cette évolution lui offrira la capacité d’effectuer des transferts instantanés en euros, couronnes danoises (DKK) et suédoises (SEK). Cela signifie moins de frais et une exécution plus rapide.

En résumé, ISX Financial confirme son rôle de pionnier dans la transformation du secteur bancaire européen. Son accès direct à T2, la gestion optimisée de la liquidité et ses nouvelles capacités SWIFT en font un acteur de premier plan. Cette avancée est une bonne nouvelle pour tous les clients en quête de solutions financières modernes, stables et internationales.

