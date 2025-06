Jackery Explorer 3000 v2 : la station portable puissante et innovante

La Jackery Explorer 3000 v2 arrive sur le marché avec de grandes promesses. Cette nouvelle station d’énergie portable combine puissance, intelligence et légèreté. Avec ce modèle, Jackery souhaite séduire tous ceux qui cherchent une source d’énergie fiable et compacte pour les sorties, les chantiers ou la maison.

Caractéristiques techniques de la Jackery Explorer 3000 v2

La Jackery Explorer 3000 v2 affiche une capacité impressionnante de 3 072 Wh et une puissance de sortie allant jusqu’à 3 600 W. Elle pèse seulement 27 kg, ce qui en fait la station 3 kWh la plus légère du marché. C’est 35 % de moins que les modèles précédents. De plus, elle offre 20 % de puissance supplémentaire par rapport à la génération précédente.

Grâce à ses huit sorties (prises secteur, ports USB-C, USB-A, prise 12V voiture), elle peut alimenter plusieurs appareils en même temps. Sa batterie LiFePO4 supporte plus de 4 000 cycles de charge et peut durer plus de dix ans. Sa structure innovante en nid d’abeille garantit plus de sécurité et une meilleure résistance aux chocs.

Technologies intelligentes et gestion de l’énergie

La Jackery Explorer 3000 v2 intègre des technologies avancées pour faciliter la gestion d’énergie. Son système ChargeShield™ 2.0 surveille la batterie avec plus de 40 protections. Grâce à la charge bidirectionnelle, on peut programmer la recharge aux heures creuses via une application mobile. La station est contrôlable à distance avec Bluetooth ou Wi-Fi.

Elle propose plusieurs modes intelligents :

Mode économie de batterie (prolonge la durée de vie de 30 %)

Mode silencieux (niveau sonore à seulement 27 dB)

Mode autoconsommation solaire

La fonction UPS garantit le maintien de l’alimentation en cas de coupure, idéal pour les appareils médicaux sensibles.

Offres de lancement et avantages exclusifs

Pour son lancement, la Jackery Explorer 3000 v2 bénéficie d’une offre early bird. Jusqu’au 30 juin, elle est proposée à 1 999 € au lieu de 2 499 €. Un pack générateur solaire incluant la station et un panneau SolarSaga 200 W est aussi disponible à prix réduit.

En plus du tarif préférentiel, chaque client reçoit un kit cadeau d’une valeur de 154,90 €. Ce kit comprend un câble de charge pour voiture et un sac de transport pratique. C’est donc le moment idéal pour investir dans une énergie portable et durable.

La Jackery Explorer 3000 v2 s’impose comme une référence pour ceux qui veulent une puissance mobile et intelligente. Son design compact, ses fonctions intelligentes et les offres de lancement en font une solution très attractive. Avec ses atouts technologiques, elle devient un allié précieux pour une alimentation sûre en toutes circonstances.

Lisez notre dernier article tech : Microsoft signe une alliance technologique avec AMD pour la prochaine génération de Xbox