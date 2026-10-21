Manhwa – Killer Peter Tome 7 : Peter s’aventure dans l’enfer de Kowloon pour percer les secrets de Raphaël

Le manhwa Killer Peter poursuit son ascension avec un septième tome disponible depuis le 15 octobre 2026 aux éditions Michel Lafon. Entre affrontements spectaculaires, secrets bien gardés et nouveaux adversaires redoutables, cette nouvelle aventure promet de mettre Peter à rude épreuve. Direction Kowloon, un territoire particulièrement dangereux où la loi du plus fort est la seule qui compte.

Killer Peter : une série d’action qui continue de séduire les lecteurs

Depuis son arrivée en France, Killer Peter s’est progressivement imposé comme une série à suivre pour les amateurs de manhwas d’action. Imaginée par Lim Lina et Kim Junghyun, cette œuvre coréenne propose une histoire mêlant vengeance, combats et intrigues criminelles, avec un personnage principal qui ne manque pas de caractère.

Pour rappel, l’histoire suit Peter, un ancien tueur à gages légendaire qui retrouve mystérieusement sa jeunesse. Une seconde chance inattendue qui lui permet de reprendre du service et de régler ses comptes avec ceux qui l’ont trahi. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un univers particulièrement violent, peuplé d’assassins, de manipulateurs et d’organisations criminelles.

Le succès de la série ne se dément pas. Selon les chiffres communiqués par Michel Lafon, Killer Peter dépasse les 15 millions de vues et rassemble plus de 190 000 abonnés sur Webtoon. Des résultats qui témoignent de l’intérêt des lecteurs pour cette histoire où les affrontements s’enchaînent sans véritable temps mort.

Avec ce septième volume, l’intrigue franchit une nouvelle étape et entraîne notre protagoniste dans un environnement encore plus hostile.

Un septième tome sous haute tension dans les rues de Kowloon

Dans ce nouveau chapitre, Peter poursuit sa quête de vérité autour de Raphaël, un personnage aussi mystérieux que dangereux. Ce dernier dissimule un secret particulièrement important au cœur de Kowloon, un territoire où la violence règne et où survivre nécessite bien davantage que de simples talents de combattant.

Bien décidé à découvrir ce que cache Raphaël, Peter doit s’infiltrer dans cet environnement impitoyable. Cependant, sa progression est rapidement compliquée par la présence de Thaddaeus, le redoutable maître des lieux. Un adversaire dont la vigilance risque de compromettre les plans de notre héros.

Comme si cela ne suffisait pas, Raphaël décide également de prendre les devants en envoyant Philippe, son apôtre le plus fidèle et l’un de ses hommes les plus dangereux. Une décision qui annonce une confrontation particulièrement tendue.

Ce septième tome semble donc vouloir renforcer les enjeux autour de Peter, désormais confronté à plusieurs menaces simultanées. Entre les secrets de Raphaël, l’autorité de Thaddaeus et l’arrivée de Philippe, les obstacles ne manquent pas.

L’univers de Killer Peter continue ainsi de s’enrichir de nouveaux personnages, tout en conservant ce qui fait son identité : des combats nerveux, des rapports de force permanents et une intrigue construite autour de la vengeance et des manipulations.

Des affrontements et une mise en scène qui font l’identité de Killer Peter

L’un des principaux attraits de Killer Peter reste son approche particulièrement dynamique de l’action. La série exploite les codes du webtoon coréen avec des séquences de combat qui privilégient les mouvements spectaculaires, les expressions marquées et les confrontations entre personnages aux capacités impressionnantes.

Le travail graphique de Lim Lina, également connue pour White Blood, participe largement à cette identité visuelle. Les personnages possèdent un style immédiatement reconnaissable et l’ensemble bénéficie d’une esthétique moderne, parfaitement adaptée à ce type de récit.

Au-delà de l’action, Killer Peter s’appuie également sur son personnage principal. Peter n’est pas un héros traditionnel. Son expérience d’ancien assassin, combinée à son apparence rajeunie, lui donne un avantage certain face à ses adversaires. Cette particularité apporte une dimension intéressante aux affrontements, puisqu’il peut compter autant sur sa connaissance du milieu criminel que sur ses capacités physiques.

L’arrivée de nouveaux ennemis dans ce septième volume devrait permettre d’explorer davantage les rapports de force qui structurent cet univers. Et avec Kowloon comme nouveau terrain de jeu, l’ambiance s’annonce particulièrement sombre.

Killer Peter Tome 7 : une sortie à ne pas manquer pour les amateurs d’action

Avec ses 288 pages, ce nouveau volume poursuit l’édition française d’une série qui possède déjà une solide communauté de lecteurs. Le prix reste fixé à 14,95 euros, un tarif cohérent avec celui de nombreux manhwas proposés en librairie.

Pour ceux qui suivent les aventures de Peter depuis le premier tome, cette nouvelle sortie constitue évidemment une étape importante. L’intrigue autour de Raphaël prend de l’ampleur et l’arrivée de nouveaux adversaires laisse présager quelques affrontements mémorables.

De mon côté, je trouve que le concept de départ de Killer Peter reste particulièrement efficace. L’idée de suivre un assassin expérimenté qui retrouve sa jeunesse permet de proposer une approche différente des récits d’action classiques. Et avec ce septième tome, la série semble bien décidée à continuer sur cette lancée.

Killer Peter Tome 7 est disponible depuis le 15 octobre 2026, aux éditions Michel Lafon. Une nouvelle lecture à découvrir pour les amateurs de manhwas nerveux, de vengeance et de combats spectaculaires.

Retrouvez toutes les informations sur le site officiel des éditions Michel Lafon.