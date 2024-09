La guerre des talents en deep tech s’intensifie

Le dernier rapport de Zeki Data nous éclaire sur la concurrence intense autour des talents en deep tech. Les nouvelles découvertes donnent une vue claire sur la bataille que se livrent l’Europe et l’Amérique du Nord. Comment évolue cette compétition ? Quelles sont les implications pour le futur ? Voici ce que révèle le rapport.

La concurrence USA-UE pour les talents de la deep tech

Selon le rapport, les États-Unis créent trois fois plus d’entreprises deep tech que le Royaume-Uni. Cependant, les petites startups européennes comptent plus de talents aux compétences avancées. Les gouvernements des deux côtés de l’Atlantique investissent massivement pour attirer ces talents. Malgré ces efforts, la croissance des nouvelles entreprises de deep tech a ralenti depuis 2020.

Tendances et défis rencontrés par les startups deep tech

Le rapport souligne plusieurs défis. D’abord, les jeunes entreprises de deep tech peinent à croître. Les investissements publics n’ont pas produit les résultats escomptés. La consolidation du marché et les coûts élevés du capital en sont les principales causes. Les grandes entreprises telles que Amazon, Apple, Google et Meta se concentrent sur les embauches à bas coût, délaissant les talents plus expérimentés.

Les secteurs en plein essor et en déclin

Certains secteurs voient leurs perspectives changer rapidement. Par exemple, les entreprises spécialisées en génie logiciel connaissent un vrai boom. En parallèle, les secteurs des batteries et des énergies renouvelables souffrent de la perte de talents. De plus, les talents chinois quittent les entreprises occidentales, retournant vers la Chine.

En résumé, le rapport de Zeki Data met en lumière une compétition féroce pour les talents en deep tech. L’Europe et l’Amérique du Nord investissent massivement, mais les résultats sont contrastés. Les secteurs évoluent et les défis sont nombreux. Pour le futur, attirer et retenir des talents innovants reste crucial pour toute entreprise de deep tech. Les stratégies de recrutement joueront un rôle clé dans cette bataille mondiale.

