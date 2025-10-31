La tablette durcie Copilot+ PC R10 offre une puissance inégalée

La tablette durcie Copilot+ PC R10 de Durabook vient de faire son entrée sur le marché. Cet appareil combine robustesse, intelligence artificielle et flexibilité. Destinée aux professionnels exigeants, elle promet de transformer le quotidien sur le terrain. Découvrons toutes ses nouveautés qui en font un outil pensé pour la productivité mobile.

Une tablette durcie Copilot+ PC pensée pour les professionnels mobiles

La Durabook R10 se distingue par sa structure solide et son design polyvalent. Elle supporte les conditions extrêmes et s’adapte à tous les métiers grâce à son clavier détachable. Elle répond à la norme MIL-STD-810H : chocs, poussière, vibrations ou températures extrêmes ne lui font pas peur. Les ingénieurs, techniciens ou agents de terrain peuvent l’utiliser partout : industrie, logistique, sécurité ou transport.

Performances et intelligence artificielle embarquée au service du terrain

Grâce à son processeur Intel® Core™ Ultra série 200V, la tablette apporte une puissance inédite. Elle intègre les dernières avancées dans l’intelligence artificielle (IA) avec Microsoft Copilot+, fonctionnant même sans connexion internet. Les utilisateurs profitent ainsi d’une gestion intelligente des tâches, de résumés de données en temps réel et d’une réactivité accrue. Les outils de travail deviennent plus rapides et fiables, ce qui optimise chaque mission.

Résistance extrême et sécurité renforcée pour une utilisation sans faille

Avec son indice IP66, la R10 résiste à l’eau, à la poussière et aux conditions les plus rudes. Son écran antireflet offre une lecture parfaite au soleil, idéal pour le travail en extérieur. Côté sécurité, elle embarque le processeur Microsoft Pluton ainsi que le TPM 2.0 et d’autres options comme le lecteur d’empreintes digitales. Vos données sensibles restent bien protégées, même en déplacement fréquent.

En résumé, la nouvelle tablette durcie Copilot+ PC R10 de Durabook marque une révolution pour les professionnels mobiles. Elle réunit robustesse, IA embarquée, sécurité avancée et autonomie supérieure, tout en restant très simple d’utilisation. Ce nouvel outil s’impose comme un partenaire fiable pour tous ceux qui évoluent dans des environnements exigeants.

