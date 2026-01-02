Actualités

L’alimentation portable Energizer : une avancée remarquable en Europe

Energizer étend son offre d’alimentation portable innovante dans toute l’Europe.

Alimentation portable Energizer arrive en force en Europe. Grâce à TennRich, partenaire mondial d’Energizer, les nouveaux accessoires sont désormais disponibles partout. Ces produits promettent fiabilité et performance pour accompagner tous les modes de vie. Découvrez comment cette offre s’adapte à tous les besoins, à la maison comme à l’extérieur.

Une gamme complète d’alimentation portable pour l’Europe

Energizer propose une gamme variée de solutions d’alimentation portable pour toute l’Europe. Les produits sont disponibles immédiatement, ce qui facilite leur acquisition. La batterie externe USB-C à charge rapide 20W PD répond aux attentes des voyageurs pressés. Elle inclut aussi une prise secteur intégrée et plusieurs adaptateurs de voyage. Cette diversité permet à chacun de trouver la solution adaptée pour rester connecté, où que vous soyez.

Des solutions innovantes pour les besoins des voyageurs modernes

Pour les utilisateurs Apple, Energizer lance des batteries externes magnétiques et un support de charge sans fil triple fonction. Ce support révolutionne la recharge des iPhone, AirPods et Apple Watch. Il permet aussi de charger un ordinateur portable, pour une efficacité optimale. Les nouvelles stations de recharge sans fil pour voiture offrent rapidité et style grâce à leur design épuré. Ces innovations répondent aux besoins des professionnels et des particuliers toujours en déplacement.

L’offre Energizer s’étend à la maison intelligente et au plein air

Energizer va au-delà du smartphone avec des solutions maison intelligente et « plein air ». Les stations d’alimentation portables délivrent jusqu’à 1 000 W pour le camping ou les urgences. Les haut-parleurs portables combinent un son HD, une lumière LED et une grande autonomie. Ils peuvent aussi recharger des smartphones. Pour les amateurs de voyages, les adaptateurs internationaux et les multiprises connectées assurent sécurité et praticité au quotidien.

Avec la nouvelle gamme alimentation portable Energizer, TennRich confirme sa volonté d’innover. Leur offre couvre tous les usages, à la maison, en voyage ou en extérieur. Les produits sont déjà disponibles pour les consommateurs et les détaillants de toute l’Europe. Rester connecté devient simple et fiable grâce à Energizer.

