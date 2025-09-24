LambdaTest KaneAI : une avancée majeure pour l’automatisation des tests

La digitalisation des tests logiciels franchit un nouveau cap avec l’arrivée de LambdaTest KaneAI. Cette plateforme annonce la démocratisation de l’automatisation des tests pilotés par l’IA. Les équipes de toutes tailles bénéficient ainsi d’un accès simplifié à la création et à l’exécution de tests de qualité. Voici comment cette innovation promet de transformer vos démarches de validation logicielle.

KaneAI se distingue par sa capacité à générer des tests automatisés via un simple langage naturel. Désormais, même sans expertise technique avancée, on peut planifier, écrire et exécuter des tests fiables. La solution donne ainsi aux développeurs et testeurs de nouveaux outils pour accélérer l’assurance qualité et raccourcir les délais de publication.

Les fonctionnalités clés de KaneAI pour accélérer vos cycles de test

Avec ce lancement, KaneAI propose plusieurs fonctionnalités :

Création intelligente de tests pour web, Android et iOS

Intégration de HyperExecute pour 300 minutes de tests haute performance

pour 300 minutes de tests haute performance Support de Selenium et Python pour le web, Appium et Python pour le mobile

Gestion simplifiée et exécution simultanée de deux tests

Les équipes bénéficient d’une expérience fluide et intuitive dès la première utilisation.

Une démocratisation sans précédent de l’ingénierie logicielle

LambdaTest favorise l’égalité d’accès à des outils d’automatisation avancée. En offrant l’accès gratuit à KaneAI, la plateforme permet aux entreprises de tous horizons d’entrer de plain-pied dans l’ère des tests pilotés par l’IA. Cette initiative réduit les barrières techniques et financières souvent associées à ces solutions.

En résumé, LambdaTest KaneAI révolutionne l’automatisation des tests logiciels. Grâce à ses fonctionnalités et à son accessibilité, il accompagne toutes les équipes vers des cycles de développement plus rapides et des produits de qualité. Pour exploiter pleinement la puissance de l’IA dans vos tests, essayer KaneAI devient un choix évident.

