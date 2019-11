Le Blackview A80 Pro se dévoile peu à peu avant l’heure !

Après avoir dévoilé un téléphone avec caméra thermique, Blackview dévoile peu à peu un tout nouveau smartphone : le Blackview A80 Pro. Le téléphone sera présenté le 18 novembre et on vous dévoile déjà les première informations que nous avons sur celui-ci.

Blakcview A80 Pro, un photophone abordable

Informations générales

Premières informations dévoilées, le téléphone aura un écran de 6,49 pouces avec une encoche en goutte d’eau. De plus, celui-ci recouvrera une grande partie de la façade avant avec un ratio de 90,3%. L’appareil dispose d’une batterie de 4680 mAh et sera d’une épaisseur de 8,8mm. Pour finir , les coloris rouge, bleu, vert et noir seront disponibles.

Appareil photo

Comme il est de mode, l’objectif est de se concentrer sur la photo aujourd’hui. En premier lieu, le Blackview A80 Pro devrait proposer un quadruple capteur photo arrière avec un capteur principal Sony de 13MP. Pour la suite des capteurs, un grand-angle et un téléobjectif seront surement de la partie même si ils n’ont pas encore été dévoilés

Le constructeur promet donc un téléphone complet avec un prix minime par rapport à la concurrence. Il ne nous reste plus qu’à attendre le 18 novembre afin de vous en dire plus notamment autour de la puissance du téléphone et des capteurs photo.