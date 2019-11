Justice League – Snyder Cut : Deux nouvelles images révélées

L’équipe de Justice League n’en finit pas de nourrir les attentes des fans vis-à-vis de la Snyder Cut et dévoile une nouvelle salve d’images inédites.

Décidément, la Snyder Cut de Justice League n’a vraisemblablement pas fini de faire parler d’elle. Suite au massacre que fut cet objet filmique difforme et honteux, les fans de DC firent évidemment part de leur entrain pour une éventuelle version de Zack Snyder. Hélas, deux ans après, Warner reste toujours muet quant à la sortie de celle-ci, à l’inverse de l’équipe du film. En effet, entre Zack Snyder, Jason Momoa et Fabian Wagner, nombreux sont ceux qui ont amèrement reçu les reshoots opérés par DC et Joss Whedon.

Ainsi, ce sont les deux premiers qui ont à nouveau révélé de nouvelles images provenant de la Snyder Cut de Justice League. De fait, la photo de Snyder dévoile le rôle d’Iris West, love interest de Barry Allen, tandis que celle de Momoa montre Aquaman poignardant Steppenwolf.

Face à ces nouvelles révélations, les fans s’enflammèrent de plus belle et propulsèrent le #ReleaseTheSnyderCut en tendances Twitter.

Bref, deux après sa sortie, Justice League continue de faire couler beaucoup d’encres. Finalement, reste à voir si Warner et DC sauront satisfaire les demandes des fans.