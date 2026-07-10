Le cluster AI TOP ATOM : une avancée majeure pour le calcul scientifique

Le cluster AI TOP ATOM présenté par GIGABYTE marque une avancée dans le calcul scientifique et l’intelligence artificielle. En combinant performance, flexibilité et sécurité, ce nouveau système vise à répondre aux défis croissants des chercheurs et entreprises. Découvrons comment cette solution innovante change la donne pour les applications scientifiques exigeantes.

Le cluster AI TOP ATOM : une réponse aux besoins du calcul scientifique

Le cluster AI TOP ATOM à quatre nœuds répond aux attentes des utilisateurs qui ont besoin de plus de mémoire et de puissance. Les modèles d’IA et les simulations scientifiques demandent toujours plus de ressources. Un système classique atteint vite ses limites, surtout pour les charges très gourmandes. Grâce à cette innovation, il est désormais possible de dépasser ces barrières tout en gardant l’exécution des tâches en local, ce qui assure la souveraineté des données.

Performances et architecture innovantes pour l’IA de nouvelle génération

Chaque nœud du cluster offre une puissance de calcul IA FP4 d’1 PFLOPS et 128 Go de mémoire unifiée. Quatre nœuds interconnectés via un commutateur 200 GbE permettent aux applications de gérer des données volumineuses sans ralentissement. L’architecture modulaire donne la liberté de commencer petit et d’étendre selon les besoins. Voici pourquoi cette approche est pertinente :

Évolutivité : ajoutez facilement de la capacité quand c’est nécessaire

: ajoutez facilement de la capacité quand c’est nécessaire Sécurité : gardez vos données sur site

: gardez vos données sur site Flexibilité : adaptez votre infrastructure à l’évolution des charges

Cette configuration favorise l’innovation et la collaboration, tout en maîtrisant les coûts et la confidentialité.

Une collaboration GIGABYTE et NVIDIA dédiée à la recherche avancée

GIGABYTE collabore avec NVIDIA pour pousser encore plus loin les capacités du cluster. Ensemble, ils présentent un nouveau workflow scientifique basé sur l’IA. Ce workflow utilise les modèles open source NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B-NVFP4 et la simulation GROMACS. L’objectif : aider à développer des matériaux avancés pour les semi-conducteurs grâce à des simulations à grande échelle. Résultat, le cluster peut simuler plus de 30 millions d’atomes, bien plus qu’un système seul, grâce à la mémoire répartie sur les quatre nœuds.

Le cluster AI TOP ATOM de GIGABYTE s’impose comme une nouvelle référence pour le calcul scientifique et l’intelligence artificielle. Il offre des solutions concrètes à ceux qui cherchent puissance, évolutivité et sécurité tout en assurant une gestion des charges de travail locales. GIGABYTE et NVIDIA ouvrent la voie à une nouvelle génération de recherches de pointe, au service de l’innovation technologique.

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