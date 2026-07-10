Actualités

Le cluster AI TOP ATOM : une avancée majeure pour le calcul scientifique

il y a 7 minutesDernière mise à jour: 10 juillet 2026
2 minutes de lecture
Le cluster AI TOP ATOM offre puissance et évolutivité pour le calcul scientifique avancé.

Le cluster AI TOP ATOM présenté par GIGABYTE marque une avancée dans le calcul scientifique et l’intelligence artificielle. En combinant performance, flexibilité et sécurité, ce nouveau système vise à répondre aux défis croissants des chercheurs et entreprises. Découvrons comment cette solution innovante change la donne pour les applications scientifiques exigeantes.

Le cluster AI TOP ATOM : une réponse aux besoins du calcul scientifique

Le cluster AI TOP ATOM à quatre nœuds répond aux attentes des utilisateurs qui ont besoin de plus de mémoire et de puissance. Les modèles d’IA et les simulations scientifiques demandent toujours plus de ressources. Un système classique atteint vite ses limites, surtout pour les charges très gourmandes. Grâce à cette innovation, il est désormais possible de dépasser ces barrières tout en gardant l’exécution des tâches en local, ce qui assure la souveraineté des données.

Performances et architecture innovantes pour l’IA de nouvelle génération

Chaque nœud du cluster offre une puissance de calcul IA FP4 d’1 PFLOPS et 128 Go de mémoire unifiée. Quatre nœuds interconnectés via un commutateur 200 GbE permettent aux applications de gérer des données volumineuses sans ralentissement. L’architecture modulaire donne la liberté de commencer petit et d’étendre selon les besoins. Voici pourquoi cette approche est pertinente :

  • Évolutivité : ajoutez facilement de la capacité quand c’est nécessaire
  • Sécurité : gardez vos données sur site
  • Flexibilité : adaptez votre infrastructure à l’évolution des charges

Cette configuration favorise l’innovation et la collaboration, tout en maîtrisant les coûts et la confidentialité.

Une collaboration GIGABYTE et NVIDIA dédiée à la recherche avancée

GIGABYTE collabore avec NVIDIA pour pousser encore plus loin les capacités du cluster. Ensemble, ils présentent un nouveau workflow scientifique basé sur l’IA. Ce workflow utilise les modèles open source NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B-NVFP4 et la simulation GROMACS. L’objectif : aider à développer des matériaux avancés pour les semi-conducteurs grâce à des simulations à grande échelle. Résultat, le cluster peut simuler plus de 30 millions d’atomes, bien plus qu’un système seul, grâce à la mémoire répartie sur les quatre nœuds.

Le cluster AI TOP ATOM de GIGABYTE s’impose comme une nouvelle référence pour le calcul scientifique et l’intelligence artificielle. Il offre des solutions concrètes à ceux qui cherchent puissance, évolutivité et sécurité tout en assurant une gestion des charges de travail locales. GIGABYTE et NVIDIA ouvrent la voie à une nouvelle génération de recherches de pointe, au service de l’innovation technologique.

Lisez notre dernier article tech : Test Samsonite GLAM-GO 15.6″ : le sac à dos urbain qui déteste voyager

il y a 7 minutesDernière mise à jour: 10 juillet 2026
2 minutes de lecture
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Philips Sonicare établit une nouvelle référence en matière de santé bucco-dentaire avec la Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige nouvelle génération, sa première brosse à dents électrique intégrant une intelligence artificielle embarquée.
Découvrez l’excellence – Sonicare diamondClean 9900 prestige : Un brossage intelligent pour un sourire rassurant
il y a 3 heures
Voiskey lance une application vocale IA qui transforme la productivité au travail.
Voiskey : une saisie vocale expressive pour une productivité accrue
il y a 4 heures
LES GRANDS MATCHS MÉRITENT DU GROS SON
Plongez dans l’immersion : Flexus, la puissance sonore pour vibrer devant le Foot
il y a 5 heures
Sandisk étoffe sa gamme Optimus avec deux nouvelles références
Puissance et liberté : SanDisk révolutionne le stockage gaming
il y a 20 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page