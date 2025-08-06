Le ministère des finances saoudien salué pour ses progrès exceptionnels

Le ministère des finances saoudien vient de recevoir une importante reconnaissance. Le récent rapport de l’IMF sur l’Arabie Saoudite salue la robustesse de son économie et la solidité de ses réformes. Voici ce qu’il faut retenir de ce rapport marquant pour le Royaume.

Les conclusions positives du FMI sur l’économie saoudienne

Le rapport de l’IMF met en avant la résilience économique du Royaume. Malgré l’incertitude mondiale, l’Arabie Saoudite a su contenir l’inflation et maintenir une croissance solide. Le texte insiste sur la capacité des finances publiques à résister aux chocs extérieurs. Ce bilan positif souligne aussi le taux de chômage historiquement bas, fruit d’une politique économique active.

Croissance du secteur non pétrolier et réduction du chômage

L’IMF salue la croissance des activités économiques hors pétrole. Le rapport mentionne une progression du PIB non pétrolier de 4,5 % en 2024. Les secteurs du commerce, de l’hôtellerie et de la construction jouent un rôle clé. Par ailleurs, le rapport note également une hausse de l’investissement privé, signe d’une économie de plus en plus diversifiée. Résultat : le chômage atteint aujourd’hui son niveau le plus bas.

Impact limité des tensions mondiales sur le Royaume

Selon le FMI, les tensions commerciales internationales ont un impact direct très limité sur le pays. La demande intérieure reste forte, notamment grâce aux ambitieux projets Saudi Vision 2030. De plus, la reprise partielle de la production OPEC+ soutient la croissance. Malgré une conjoncture internationale incertaine, la croissance réelle du PIB hors pétrole devrait atteindre 3,4 % en 2025.

En résumé, le ministère des finances saoudien ressort renforcé de ce rapport. La diversification de l’économie, la bonne gestion budgétaire et l’attention portée à l’investissement ont été saluées. Pour l’Arabie Saoudite, ces résultats encouragent à poursuivre sur la voie des réformes et des grands projets. L’avenir semble prometteur pour l’économie du Royaume et ses citoyens.

Lisez notre dernier article tech : Marvel Tōkon: Fighting Souls se fait parler de lui lors de l’EVO 2025 : voici tout ce que l’on sait !