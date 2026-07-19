Le PS Plus frappe fort en juillet avec deux grosses exclusivités dans son catalogue

Les abonnés PlayStation Plus vont avoir de quoi bien remplir leur bibliothèque cet été. Sony vient de lever le voile sur les nouveaux jeux qui rejoindront les formules PS Plus Extra et Premium dans la seconde moitié de juillet 2026, avec une sélection qui devrait particulièrement intéresser les joueurs à la recherche de grosses productions à découvrir. Découvrons-les sans plus attendre !

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Avatar, Rise of the Ronin et Dying Light débarquent dans le PS Plus Extra de juillet

La principale attraction de cette mise à jour reste sans aucun doute Avatar: Frontiers of Pandora. Comme l’indique son titre, ce jeu signé Ubisoft plonge les joueurs au cœur de la célèbre planète imaginée par James Cameron, avec un immense monde ouvert à explorer sur PS5.

L’autre arrivée majeure de ce mois de juillet : Rise of the Ronin, l’action-RPG développé par Team Ninja. Après avoir séduit une partie des joueurs grâce à ses combats exigeants et son approche plus accessible du genre, le jeu rejoint désormais le catalogue PS Plus à partir du 15 juillet.

La sélection joue également la carte de la diversité. Les amateurs d’action pourront se tourner notamment vers Dying Light: The Beast, tandis que les joueurs à la recherche d’une aventure narrative pourront découvrir Banishers: Ghosts of New Eden. De son côté, Abiotic Factor apporte une dimension coopération et survie particulièrement appréciée par les amateurs du genre.

En résumé, la liste complète des nouveautés PS Plus Extra pour le mois de juillet comprend :

Avatar: Frontiers of Pandora (PS5)

(PS5) Rise of the Ronin (PS5)

(PS5) Dying Light: The Beast (PS5)

(PS5) Firefighting Simulator: Ignite (PS5)

(PS5) Abiotic Factor (PS5)

(PS5) Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)

(PS5) Blue Prince (PS5, PS4)

Deux classiques PlayStation 2 pour le PS Plus Premium

Les abonnés à l’offre Premium ne sont pas non plus en reste. Sony continue d’alimenter son catalogue de jeux rétro avec deux titres emblématiques de l’époque PlayStation 2.

Les nouveaux classiques disponibles sont :

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy

Indigo Prophecy (Fahrenheit en Europe)

Quand seront disponibles les nouveaux jeux PS Plus ?

La majorité des nouveaux titres arriveront dans le catalogue le 21 juillet 2026 pour les abonnés Extra et Premium. À noter que Rise of the Ronin bénéficie d’une arrivée anticipée dès le 15 juillet dans certains territoires.