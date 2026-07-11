Les prochains jeux Xbox Game Pass pour ce mois de juillet sont dévoilés

Même si tout se chamboule chez Microsoft, la firme poursuit quand même d’alimenter son catalogue Xbox Game Pass pour ses abonnés. Peu après l’annonce de sa grande restructuration, le constructeur a donc levé le voile sur la première vague de jeux qui rejoindront le service tout au long du mois. Parmi les titres annoncés, on aura le retour d’une licence emblématique avec Gears of War: Reloaded, ainsi que la sortie de la version 1.0 de Palworld 1.0.

Ci-dessous la liste des nouveaux jeux Xbox Game Pass annoncés pour juillet 2026 !

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Gears of War: Reloaded ouvre le bal des nouveautés Xbox Game Pass pour le mois de juillet

La tête d’affiche de cette première sélection est sans surprise Gears of War: Reloaded. Cette version modernisée du premier épisode de la célèbre franchise propose une résolution 4K, un affichage jusqu’à 120 images par seconde en multijoueur, la prise en charge du HDR et du VRR, ainsi que le cross-play et la cross-progression.

L’intégralité des contenus de Gears of War: Ultimate Edition est également intégrée. Disponible dès le 9 juillet, ce remaster marque le retour d’un classique incontournable dans le catalogue Xbox Game Pass.

Palworld 1.0 et plusieurs sorties disponibles dès leur lancement

Microsoft continue également de miser sur les sorties disponibles en day one dans le Xbox Game Pass. Le 9 juillet, Tamashika rejoint donc le service avant l’arrivée de Palworld 1.0 le 10 juillet. Après une longue période en accès anticipé, le pokémon-like de Pocketpair passe officiellement en version 1.0 avec une importante mise à jour. Cette dernière embarque une nouvelle région, de nouveaux Pals et plusieurs fonctionnalités inédites.

Le 13 juillet, Ascend to Zero sera lui aussi disponible dès sa sortie sur le Game Pass. Il sera suivi par PBA Pro Bowling 2026 le 14 juillet, puis par Quarantine Zone: The Last Check le 15 juillet.

Tony Hawk’s Pro Skater et plusieurs nouveautés pour terminer le mois

La seconde moitié du mois de juillet s’annonce tout aussi riche pour les abonnés au Xbox Game Pass. Les amateurs de sports extrêmes pourront découvrir MAVRIX by Matt Jones dès le 16 juillet, tandis que FixForce et Fogpiercer arriveront le 17 juillet, ce dernier étant exclusivement proposé sur PC Game Pass.

Enfin, le 21 juillet, deux nouveaux jeux viendront compléter cette première vague. The Planet Crafter invitera les joueurs à transformer une planète hostile en monde habitable, seul ou en coopération. De son côté, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 permettra de retrouver les deux premiers épisodes cultes de la série dans une version entièrement remastérisée.

En résumé, voici le calendrier complet des jeux Xbox Game Pass de juillet 2026 :

9 juillet : Gears of War: Reloaded et Tamashika

: Gears of War: Reloaded et Tamashika 10 juillet : Palworld 1.0

: Palworld 1.0 13 juillet : Ascend to Zero

: Ascend to Zero 14 juillet : PBA Pro Bowling 2026

: PBA Pro Bowling 2026 15 juillet : Quarantine Zone: The Last Check

: Quarantine Zone: The Last Check 16 juillet : MAVRIX by Matt Jones

: MAVRIX by Matt Jones 17 juillet : FixForce et Fogpiercer (PC Game Pass)

: FixForce et Fogpiercer (PC Game Pass) 21 juillet : The Planet Crafter et Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Maintenant, à vos manettes !