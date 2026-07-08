Une page se tourne chez Xbox : Asha Sharma annonce 3 200 suppressions de postes et se sépare de quatre studios

Assiste-t-on à une nouvelle ère dans le milieu du gaming ? Peu après la décision ultra-controversée de Sony pour les jeux physiques, c’est au tour de Xbox d’ébranler la toile…au grand désarroi de tous. Dans un message adressé aux employés hier, la nouvelle PDG de la division gaming de Microsoft a annoncé que 3 200 employés vont perdre leur emploi chez Xbox, dont la moitié dès le 6 juillet. Et ce n’est pas tout : quatre studios quittent également l’entreprise dans la foulée. On fait le point.

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Une réorganisation…ou un grand ménage ?

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux. Hier, la PDG de Xbox Asha Sharma a annoncé via une copie-coller de son mail sur son compte X un plan de restructuration bien plus vaste de l’entreprise. Elle a donc officialisé la suppression de 3 200 postes au cours de l’exercice fiscal 2027, et 1 600 prendra effet immédiatement.

Selon Asha Sharma, cette restructuration est “la plus importante” de l’histoire de Xbox. “Je sais que c’est douloureux”, peut-on lire dans son communiqué. “Ces changements vont directement toucher des personnes qui ont mis toute leur créativité au service de Xbox. Beaucoup nous ont rejoints à la suite d’acquisitions, tandis que d’autres ont été recrutés ici, ou nous ont rejoints parce qu’ils aimaient ce secteur et aimaient Xbox. Les décisions prises aujourd’hui ne reflètent en rien leur talent ni leur dévouement.”

Quatre studios quittent officiellement Xbox

En parallèle, la CEO a également confirmé que quatre de ses studios ne feront bientôt plus partie de son portefeuille. Parmi eux, il y a Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory et Undead Labs. Toutefois, les situations diffèrent selon les studios. Compulsion Games, créateur de South of Midnight, et Double Fine Productions (Psychonauts) retrouveront notamment leur indépendance. Ils récupéreront leur gouvernance ainsi que leur catalogue de licences afin de poursuivre leurs projets en dehors de l’écosystème Xbox.

De leur côté, Ninja Theory et Undead Labs ne redeviendront pas indépendants. Xbox indique que les deux studios rejoindront de nouveaux propriétaires, dont l’identité reste encore inconnue. La firme précise que ces accords incluent les financements nécessaires pour assurer la poursuite du développement de leurs franchises respectives, notamment Senua et State of Decay.

Aucun jeu annoncé n’est annulé

Face aux inquiétudes suscitées par ces changements, Xbox tient à rassurer les joueurs. Même si une restructuration de grande envergure se déroule au sein de l’entreprise, aucun des jeux first-party déjà annoncés publiquement n’a été annulé. Les projets actuellement en développement devraient donc se poursuivre, y compris ceux portés par les studios concernés par cette réorganisation.

Cette restructuration marque un tournant majeur pour Xbox. Pour rappel, 9 000 personnes ont déjà perdu leur emploi ces derniers mois, dans le cadre du “grand reset” de l’entreprise. Plusieurs jeux sont également tombés dans le couperet, et certains studios ont fermé leurs portes, comme The Initiative, le développeur de Perfect Dark.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’annonce d’Asha Sharma dans le tweet ci-dessous :