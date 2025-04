Sony Éblouit : Nouveaux écouteurs WF-C710N révolutionnaires

Sony, géant de la technologie, vient de lever le voile sur son dernier bijou : les écouteurs sans fil à réduction de bruit WF-C710N. Ce n’est pas tout ! La marque enrichit également sa gamme d’écouteurs avec de nouvelles couleurs pour les casques sans fil WH-CH720N et WH-CH520. Plongeons dans leurs caractéristiques.

Une révolution audio

Les nouveaux WF-C710N se distinguent par leur technologie de réduction de bruit à double micro. Grâce à une batterie robuste et une qualité d’appel améliorée, ces écouteurs promettent une expérience d’écoute de haute qualité. Mais ce n’est pas tout ! Sony les équipe d’une gamme de fonctions intuitives. Pour les mélomanes, la qualité sonore est un pur régal et le design séduit par sa polyvalence. Et tout cela, à un prix abordable.

Pour les amateurs de nouveauté, Sony propose aussi de nouveaux coloris pour les casques WH-CH720N et WH-CH520. Ils s’habillent désormais de teintes pastel, dont un doux rose et un vibrant jaune pour le WH-CH520.

Sony : Un confort d’écoute prolongé

Les WF-C710N ne sont pas seulement performants. Ils se montrent aussi compacts, légers et confortables. Deux micros captent les bruits environnants, optimisant ainsi la réduction de bruit. Le mode Ambient Sound permet de rester connecté tout en savourant la musique. L’application Sony | Sound Connect offre un réglage sur 20 niveaux, et le Voice Passthrough facilite la conversation sans retirer les écouteurs.

De plus, la fonction Adaptive Sound Control ajuste automatiquement la réduction du bruit, selon l’activité de l’utilisateur. Cela leur offre une adaptation parfaite, qu’ils soient chez eux, au travail ou à la salle de sport.

Technologie et design

Dotés d’une batterie endurante de 30 heures d’écoute, les WF-C710N assurent une journée entière de son. La recharge rapide permet de récupérer 60 minutes d’autonomie en seulement cinq minutes. Aussi, la technologie Precise Voice Pickup rend les appels faciles même dans des endroits bruyants.

Les utilisateurs bénéficient d’une qualité audio impressionnante grâce au haut-parleur de 5 mm et à l’égaliseur personnalisable via l’application. Enfin, avec des couleurs telles que Rose, Blanc, Noir et la nouveauté Glass Blue edition, le style est au rendez-vous.

Un pas vers l’avenir avec Sony

Sony se préoccupe également de l’environnement. Les WF-C710N sont présentés dans un emballage sans plastique, marquant un pas vers des pratiques plus responsables. Les nouvelles teintes pastel des WH-CH720N et WH-CH520 séduiront sans doute les amateurs de mode.

Disponible dès maintenant en précommande, le prix des WF-C710N commence à 120€, tandis que les WH-CH720N et WH-CH520 se situent à 150€ et 70€, respectivement. N’hésitez pas à partager cet article ou à laisser vos impressions en commentaires !