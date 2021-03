Le Samsung Galaxy A72 fuite peu avant son lancement

Alors que Samsung devrait dévoiler le 17 mars ses téléphones milieu de gamme Galaxy A52 et Galaxy A72. C’est ce dernier qui a été victime de « leaks » sur YouTube. En effet, la fiche technique ainsi que le design ont fuité dans une vidéo consacrée au déballage du smartphone. Mais que retenir de celle-ci ?

Samsung A72, Source : WinFutur

La fiche technique du Galaxy A72

Dans sa vidéo, le Youtubeur Indien UBXTech affirme que le smartphone embarquerait un écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Le taux de rafraichissement serait lui de 90Hz. Le Snapdragon 720G pour la version 4G et le 750G pour la version 5G équiperont le Galaxy A72. Du côté de la mémoire, ce sera 8Go de RAM accompagnés de 128Go ou 256Go de mémoire qui seront proposés, extensible par micro SD. La batterie quant à elle aura une capacité de 5000mAh avec une recharge rapide jusqu’à 25 watts.

BANDEAU PUBLICITE

Concernant le bloc photo, nous voyons aux images que le smartphone possède quatre capteurs ainsi qu’un LED pour le Flash. Il serait d’une définition de 64, 8, 12 et 5 mégapixels. Le capteur avant offrirait lui une qualité de 32 mégapixels.

D’une part , d’autres sources viendraient compléter ces spécifications techniques avec notamment une certification IP67 et un scanner d’empreinte sous l’écran. D’autre part une résolution d’écran de 2400 par 1080 et une qualité vidéo allant jusqu’en 4K 30Fps seraient de mise. De plus le Samsung Galaxy A72 opterait pour Android 11 et One Ui 3.1.

Publicité

Vidéo de UBXTech à propos du Samsung Galaxy A72

La disponibilité du Smartphone en France

Sur son site Samsung annonce une Galaxy Unpacked le 17 mars à 15 heures. Il y a donc de grandes chances que le produit soit annoncé à ce moment-là, en même temps que son petit frère le Galaxy A52. Le tout sur leur chaîne YouTube. De surcroît, des rumeurs indiqueraient que le Galaxy A72 serait disponible à un tarif de 450 euros pour la version 128Go et 510 euros pour celle avec 256Go. Le Samsung Galaxy A52 devrait lui tourner autour des 400 euros.

Affiche de l’évènement Galaxy Unpacked

Enfin, Samsung n’a confirmé aucune rumeur. Il faudra donc attendre les annonces pour être sûr de ce que va nous proposer la marque coréenne.

Le Café du Geek avait eu la chance de tester le dernier smartphone de Samsung, le S21. Oppo vient également d’annoncer de nouveaux smartphones, dont certains devront certainement rivaliser avec ce Galaxy A72…