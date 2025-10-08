L’éducation numérique au Rwanda : une avancée remarquable pour tous

Le Rwanda franchit une nouvelle étape dans sa transformation digitale. Le pays fête la fin de la première phase du projet Smart Education et le lancement du DigiTruck. Ces initiatives placent l’éducation numérique au Rwanda au cœur du développement national. Elles offrent de nouvelles opportunités, surtout dans les régions isolées.

Le projet Smart Education connecte 1 500 écoles à internet haut débit

Le projet Smart Education marque un tournant. Il a permis de connecter 1 500 écoles à un internet haut débit. Grâce à cette avancée, l’apprentissage digital devient accessible à tous, même dans les régions éloignées. Ce projet inclut aussi l’installation de deux centres de données innovants.

Au total, près de 1,5 million d’élèves profitent maintenant de ressources éducatives en ligne de haute qualité. L’accès équitable à l’éducation numérique au Rwanda favorise la réussite des jeunes dans un monde de plus en plus connecté.

DigiTruck : une salle de classe mobile pour réduire la fracture numérique

Le DigiTruck est une salle de classe mobile unique. Ce camion solaire équipé transporte des ordinateurs et l’internet partout au Rwanda. Il offre une formation numérique gratuite aux communautés défavorisées. L’accent est mis sur les jeunes, les filles et les agriculteurs.

Des formateurs spécialisés animent ces sessions, même dans des zones sans électricité ni internet. Le DigiTruck va circuler à travers les 30 districts du pays et espère former 5 000 Rwandais en trois ans.

Des initiatives pour former la jeunesse et lutter contre l’exclusion digitale

Ces deux projets s’inscrivent dans la stratégie nationale de développement du Rwanda. L’objectif ? Former massivement les citoyens aux compétences numériques. Le DigiTruck, déjà actif dans sept autres pays, a permis à plus de 17 000 personnes d’apprendre à utiliser des outils digitaux, coder ou encore chercher un emploi en ligne.

Utilisation d’ordinateurs et logiciels

Création d’entreprises en ligne

Recherche d’emploi numérique

Initiation à la robotique

Le Rwanda montre son ambition de devenir un leader en éducation numérique en Afrique. La combinaison de Smart Education et DigiTruck réduit la fracture digitale et prépare la jeunesse à un avenir prometteur. La formation et l’accès aux nouvelles technologies ouvrent la voie à un pays plus innovant et inclusif.

Lisez notre dernier article tech : Test – AAWireless Two : l’adaptateur Android Auto sans fil qui libère vos trajets