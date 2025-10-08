OpenAI révolutionne les applis avec son nouveau SDK ChatGPT

OpenAI vient de franchir une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans notre quotidien. Grâce à son tout nouveau SDK ChatGPT, des applications populaires comme Spotify, Zillow ou Instacart peuvent désormais proposer des expériences conversationnelles plus fluides et personnalisées.

Le SDK ChatGPT permet aux applications de devenir plus intelligentes et interactives

Le SDK ChatGPT permet aux développeurs d’intégrer directement les capacités de ChatGPT dans leurs applications mobiles. Autrement dit, les utilisateurs peuvent poser des questions, obtenir des recommandations ou effectuer des actions complexes. Et ce, simplement en discutant avec l’interface. Par exemple, sur Spotify, il est possible de demander une playlist adaptée à son humeur ou à un moment précis de la journée. Sur Zillow, l’IA peut aider à affiner une recherche immobilière en fonction de critères personnels, comme le style de vie ou le budget.

Cette nouvelle approche transforme les applis en véritables assistants intelligents. L’utilisateur n’a plus besoin de naviguer dans des menus complexes ou de remplir des formulaires. Il suffit de parler ou d’écrire, et l’IA s’occupe du reste. OpenAI mise sur une expérience plus naturelle, intuitive et accessible, même pour les personnes peu à l’aise avec la technologie.

Une ouverture vers des usages plus personnalisés

OpenAI propose également aux développeurs une interface simplifiée pour créer des « actions » spécifiques à chaque application. Ces actions permettent à ChatGPT de comprendre le contexte de l’application et d’agir en conséquence. Par exemple, sur Instacart, l’IA peut suggérer une liste de courses en fonction des préférences alimentaires ou du nombre de personnes à table.

L’arrivée de ce SDK marque aussi une volonté d’OpenAI de rendre l’IA plus utile au quotidien. En s’intégrant dans des applis déjà utilisées par des millions de personnes, ChatGPT devient un outil capable de simplifier les tâches, d’informer et même de divertir. C’est une avancée qui pourrait bien redéfinir notre rapport aux interfaces numériques dans les mois à venir.