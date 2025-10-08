Narwal prime day : profitez d’offres exceptionnelles sur les robots

Le Prime Day d’Automne réserve cette année de belles surprises à ceux qui souhaitent s’équiper en robots de nettoyage dernier cri. Narwal, leader mondial des robots aspirateurs intelligents, propose des offres irrésistibles. Découvrez comment profiter de ces promotions exclusives et des innovations qui facilitent vraiment le quotidien.

Des remises exclusives sur les robots Narwal pendant le Prime Day

Pour le Prime Day, Narwal offre jusqu’à 720 € d’économies sur ses modèles phare. Ces remises sont disponibles du 7 au 12 octobre sur Amazon et sur la boutique officielle de la marque. Les clients peuvent choisir parmi plusieurs robots avec différentes fonctionnalités avancées. En prime, les packs exclusifs sur le site incluent deux ans d’accessoires supplémentaires. Il s’agit d’une occasion unique d’acquérir un robot intelligent à un prix imbattable.

Découvrez les modèles phares Narwal et leurs innovations

La gamme Narwal brille par sa technologie et sa facilité d’utilisation. Parmi les modèles en promotion :

Freo Z10 Ultra : navigation précise grâce à l’intelligence artificielle, puissance de 18 000 Pa.

: navigation précise grâce à l’intelligence artificielle, puissance de 18 000 Pa. Narwal Flow : lavage innovant FlowWash et aspiration de 22 000 Pa pour un nettoyage intense.

: lavage innovant FlowWash et aspiration de 22 000 Pa pour un nettoyage intense. Freo X10 Pro : ultra-fin, il passe facilement sous les meubles, parfait pour aspirer poussières et poils.

: ultra-fin, il passe facilement sous les meubles, parfait pour aspirer poussières et poils. Freo S : idéal pour débuter avec un robot aspirateur, simple à utiliser et abordable.

Tous les modèles intègrent des technologies pratiques comme le lavage automatique, la stérilisation des serpillières ou l’évitement intelligent des obstacles. Ainsi, ils répondent aux besoins des familles modernes et actives.

Participez au jeu concours spécial Prime Day de Narwal

En plus des offres, Narwal propose un jeu concours exclusif pour le Prime Day. Il permet de gagner des robots Freo Z10, des coffrets cadeaux ou d’autres lots étonnants. Chaque participant repart avec un cadeau, ce qui renforce l’expérience client. Pour jouer, il suffit de se rendre sur le site officiel Narwal et de suivre les instructions pour tenter sa chance.

Grâce au Prime Day Narwal, il n’a jamais été aussi facile d’équiper son foyer avec des robots intelligents et de profiter d’une maison toujours propre. Entre réductions importantes, accessoires offerts et jeu concours, Narwal s’impose comme la référence de l’entretien du sol pour un quotidien plus simple et agréable. Saisissez ces offres pour découvrir les avantages des robots aspirateurs nouvelle génération !

