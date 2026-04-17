Les jeux du catalogue PS Plus Extra & Premium d’avril 2026 sont sortis, avec Aloy en vedette

Ça y est : Sony a levé le voile sur les nouveaux jeux intégrant le catalogue PS Plus Extra et Premium pour le mois d’avril 2026. Disponibles à partir du 21 avril, les abonnés à ces services auront droit à un mix de AAA, remaster et titres plus confidentiels. Ils sont au nombre de huit, dont deux jeux issus du studio Guerrilla Games. Découvrons-les sans plus attendre !

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Les jeux ajoutés au PS Plus Extra en avril 2026

La formule PS Plus Extra accueille huit nouveaux titres pour ce mois d’avril, couvrant un large spectre de genres. Dans le lot, Horizon Zero Dawn se distingue avec une double présence : sa version remasterisée sur PS5, accompagnée de l’édition complète sur PS4.

Vous pouvez les voir ci-dessous :

Horizon Zero Dawn Remastered

Dans ce remaster du jeu sorti en 2017 sur PS4, on incarne Aloy, une chasseuse évoluant dans un monde post-apocalyptique où des machines dominent la nature. Rejetée à sa naissance, elle part en quête de ses origines et découvre peu à peu les secrets de l’effondrement de l’ancienne civilisation. Cette version remasterisée améliore l’expérience visuelle et technique sur PS5.

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Cette édition inclut le jeu de base ainsi que l’extension The Frozen Wilds. L’histoire principale suit toujours la quête d’identité d’Aloy, tandis que l’extension introduit une nouvelle région enneigée et une intrigue centrée sur la tribu des Banuks. Une nouvelle menace mécanique fera également son apparition.

The Crew Motorfest

Jeu de course en monde ouvert, The Crew Motorfest propose d’explorer l’île d’O‘ahu à Hawaï à travers une série de playlists thématiques. Le titre propose une variété de véhicules et un gameplay plus accessible que ses prédécesseurs.

Simulation de gestion pure, Football Manager 26 permet au joueur de construire sa propre histoire en prenant les rênes d’un club. Son objectif est de le mener au sommet à travers décisions sportives, transferts et gestion humaine.

Warriors: Abyss

Warriors: Abyss propose un cadre narratif inspiré de la fantasy sombre, où des héros affrontent des forces démoniaques dans un univers en proie au chaos. Si vous êtes fans du genre musō, ce titre fera votre bonheur pour ce mois.

Squirrel with a Gun

Squirrel with a Gun est un jeu volontairement absurde dans lequel le joueur incarne un écureuil armé semant le chaos dans la ville. Il propose une approche sandbox centrée sur la liberté et l’expérimentation.

The Casting of Frank Stone

Jeu narratif horrifique, The Casting of Frank Stone s’inscrit dans l’univers de Dead by Daylight. L’histoire suit un groupe de personnages confrontés à une entité mystérieuse liée à Frank Stone, avec une narration interactive où chaque choix influence le destin des protagonistes et le déroulement du récit.

Monster Train

Dans Monster Train, le joueur défend le dernier bûcher de l’enfer à bord d’un train traversant un monde gelé. Le scénario reste minimaliste, servant surtout de prétexte à un gameplay stratégique basé sur le deck-building et la progression roguelite.

Wild Arms 4 (Premium)

Comme chaque mois, les abonnés PlayStation Plus Premium bénéficient d’un ajout supplémentaire via le catalogue des classiques. Wild Arms 4 suit Jude Maverick, un jeune garçon capable de manipuler une technologie ancienne appelée ARM. Accompagné de plusieurs alliés, il se retrouve impliqué dans un conflit opposant différentes factions autour de cette puissance, dans un univers mêlant science-fiction et inspirations western.

Tous les titres seront disponibles dès le 21 avril 2026 pour les abonnés PS Plus Extra et Premium.