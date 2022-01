Les TV Samsung se tournent vers le cloud gaming

Les TV connectées sont désormais devenues monnaie courante. Cependant, elles ne sont pas encore l’allier des fans de cloud gaming. Bonne nouvelle, Samsung vient de faire une très belle annonce : l’arrivée du Nvidia GeForce Now et Google Stadia. Ces deux services prendront directement place dans une nouvelle section de l’interface des TV Samsung : le Gaming Hub. Sans grande surprise, les manettes PlayStation et Xbox seront compatibles.

Samsung Gaming Hub

Le cloud gaming arrive sur le TV Samsung

Le cloud gaming s’est fortement démocratisé depuis quelques années, notamment grâce au Xbox Game Pass avec son service Xbox Cloud Gaming. D’autres acteurs sont aussi venus proposer des solutions, comme Nvidia avec GeForce Now et Google avec Stadia. Si vous êtes un adepte de ces deux services de streaming, sachez que Samsung vient d’annoncer par le biais d’un billet de blog que les TV que l’entreprise commercialisera en 2022 permettront d’en profiter.

Dans les détails, Samsung explique que les Nvidia GeForce Now et Google Stadio seront disponibles dans le Gaming Hug. Définit comme un launcher, il permettra aux personnes disposant d’une nouvelle TV Samsung de lancer les deux services de cloud gaming. La firme sud-coréenne explique d’ailleurs : « Le Gaming Hub de Samsung donnera le pouvoir aux joueurs de découvrir et de lancer rapidement les jeux qu’ils aiment grâce à des services de streaming ». Par la suite, Samsung souligne que « les joueurs auront accès à une ludothèque grandissante grâce aux partenariats de Samsung avec les leaders de l’industrie − NVIDIA GeForce Now, Stadia et Utomik − et cela n’est que le début ».

Cependant, Samsung n’est pas venu préciser les performances de GeForce Now et Stadia sur ses téléviseurs. Mike Lucero, directeur des produits de jeux chez Samsung, est simplement venu annoncer : « Nous travaillons avec des partenaires pour apporter leurs meilleurs niveaux de service à notre plateforme » et que « des détails seront annoncés à l’approche du lancement » du Gaming Hub.

Encore un peu de temps ? Samsung est aussi venu annoncer un nouveau moniteur PC : l’Odyssey Neo G8 !