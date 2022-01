Samsung dévoile l’Odyssey Neo G8, un écran PC incurvé mini-LED 4K et 240 Hz

Samsung n’a pas le temps. En ce début d’année 2022, la firme sud-coréenne de lever le voile sur un nouveau produit : l’Odyssey Neo G8. Cette nouvelle génération d’écran incurvé vient promettre le meilleur pour les joueurs : la technologie mini-LED, une définition 4K et un taux de rafraichissement 120 Hz.

Un nouvel écran Samsung surboosté pour les joueurs

La gamme d’écran Odyssey de Samsung vient de profiter d’un petit nouveau : l’Odyssey Neo G8. Annoncé peu avant le CES, cette nouvelle génération vient logiquement s’adresser aux joueurs lorsqu’on regarde la fiche technique de la dalle. Pour ne pas changer, le design de ce nouveau modèle est très spécial. On retrouve ainsi à l’arrière des lignes emblématique de la gamme avec la présence de l’orbe colorée et lumineuse à l’arrière. Pour information, l’écran dispose d’une courbure de 1000R, soit un rayon de 1000 mm.

Au niveau des spécificités techniques, la dalle du Samsung Odyssey Neo G8 fait une belle diagonale de 32 pouces. La firme sud-coréenne précise d’ailleurs que la luminosité maximale de ce moniteur PC est de 2 000 nits et que le contraste affiché est de 1 000 000 : 1. Cela permet ainsi d’avoir une visibilité parfaite et polyvalente en fonction de l’utilisation de l’écran. Outre le fait de proposer une définition en 4K, le produit vient offrir un taux de rafraichissement de 240 Hz, soit une première sur le marché. Vous ne pourrez ainsi rien rater à l’écran.

Concernant le reste des spécificités techniques, le moniteur supporte l’HDR 10+ ; dispose d’une latence d’1 ms ; et prend en charge la technologie Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. Côté connectique, l’écran a droit à deux ports HDMI 2, un port DisplayPort 1.4 avec synchronisation adaptative, deux ports USB 3.0 et une prise casque.

À l’heure où nous écrivons ses lignes, Samsung n’a pas annoncé de date de sortie ou un prix pour l’Odyssey Neo G8.