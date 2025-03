L’intelligence artificielle durable de United Imaging séduit

United Imaging Intelligence (UII) révolutionne le secteur médical en intégrant l’intelligence artificielle. Durant le Congrès européen de radiologie (ECR) 2025, UII dévoile ses solutions durables qui promettent d’améliorer les diagnostics et de réduire l’impact environnemental. Découvrons comment ces innovations transforment le domaine médical.

innovations durables en santé chez united imaging

UII s’engage à promouvoir des soins de santé durables. En intégrant l’IA dans ses équipements, il améliore l’efficacité des soins. Chaque appareil, qu’il s’agisse de tomodensitométrie, d’IRM ou de systèmes TEP/TDM, utilise des algorithmes avancés pour optimiser les diagnostics. Ainsi, cette approche réduit la consommation énergétique tout en augmentant la qualité des images.

intelligence artificielle intégrée dans l’imagerie médicale

Avec l’approche « Born with AI », chaque équipement United Imaging intègre l’IA. Les algorithmes comme DELTA et HYPER DLR offrent une imagerie ultra-rapide et précise. Par exemple, une IRM corps entier s’effectue en moins de 100 secondes. L’objectif est clair: des examens plus rapides et plus sûrs qui respectent l’environnement.

grands modèles d’IA pour une meilleure précision

UII utilise les grands modèles d’IA pour optimiser le travail clinique. Les applications comme uAI AVATAR et uAI MERITS assistent les cliniciens. uAI AVATAR facilite la communication en temps réel avec les patients. De son côté, uAI MERITS guide les chirurgiens pendant les opérations, améliorant ainsi la précision et la sécurité des procédures.

En conclusion, United Imaging Intelligence redéfinit les soins médicaux avec ses solutions d’intelligence artificielle. Avec un engagement fort envers la durabilité et la précision, UII s’impose en Europe comme un acteur clé. Leurs innovations montrent comment l’IA peut améliorer les soins médicaux de demain.

