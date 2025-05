L’observabilité IA, atout essentiel pour une innovation fiable

Une nouvelle étude mondiale met en lumière les défis et tendances de l’observabilité IA. Alors que l’intelligence artificielle transforme les entreprises, garantir la fiabilité des données reste essentiel. Precisely, leader mondial de l’intégrité des données, dévoile des résultats qui changent la donne pour les professionnels de la data.

L’observabilité IA, pilier de l’intégrité des données fiables

La clé du succès de l’IA repose sur la transparence et la fiabilité des données. D’après l’étude signée Precisely et BARC, 76 % des entreprises disposent déjà de programmes formalisés pour la qualité et l’observabilité des données. Pourtant, l’observabilité des modèles IA/ML reste moins mature : seulement 70 % déclarent la mettre en œuvre. Certaines entreprises manquent encore d’indicateurs précis, ce qui peut freiner l’innovation.

La maturité des programmes d’observabilité dans le monde

Les niveaux de maturité varient selon les régions. Amérique du Nord se distingue : 88 % des sociétés y ont standardisé l’observabilité contre 47 % en Europe. Les mesures sécurisent les processus, assurent la conformité et boostent la précision des modèles IA. Mais il reste encore des disparités : toutes les entreprises n’évaluent pas l’observabilité de façon rigoureuse.

L’essor des données non structurées pour l’innovation en IA

L’étude met en avant une nouvelle tendance : la prise en compte des données non structurées dans l’observabilité IA. Les entreprises exploitent désormais textes, images ou vidéos pour nourrir des modèles plus performants.

62 % explorent les données semi-structurées comme les fichiers logs ou JSON.

28 % les utilisent déjà chaque jour.

60 % évaluent les documents non structurés.

Cette diversité enrichit les cas d’usage, en particulier pour l’IA générative et l’analytique avancée.

En conclusion, l’observabilité IA est devenue un levier crucial pour garantir la qualité des initiatives IA. Malgré des progrès notables, notamment en Amérique du Nord, la maturité reste inégale à travers le monde. Finalement, l’adoption des données non structurées ouvre la voie à des applications toujours plus innovantes et fiables. Les organisations ont donc tout intérêt à investir dans des programmes d’observabilité robustes pour garder une longueur d’avance.

