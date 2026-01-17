Actualités

LUMISTAR attire tous les regards avec ses avancées impressionnantes au CES 2026

LUMISTAR présente ses solutions IA et séduit le public au CES 2026 de Las Vegas.

Au CES 2026 à Las Vegas, LUMISTAR fait sensation avec ses nouvelles solutions pour l’entraînement sportif. Sa technologie attire une foule record de passionnés et de professionnels, tous curieux de découvrir l’avenir du sport avec l’intelligence artificielle.

les systèmes d’entraînement LUMISTAR révolutionnent le CES 2026

Le stand LUMISTAR est resté bondé pendant tout le salon. Les démonstrations des systèmes TERO pour le tennis et CARRY pour le basket-ball ont impressionné. Les visiteurs décrivent ces innovations comme « révolutionnaires ». Ils permettent aux athlètes de dialoguer en temps réel avec des machines intelligentes, bien loin des anciens modèles statiques. Pour beaucoup, LUMISTAR change la façon dont on s’entraîne.

intelligence artificielle : une nouvelle ère pour le sport

Les systèmes de LUMISTAR utilisent la vision par ordinateur et prennent des décisions instantanées. À chaque séance, ils adaptent la difficulté, la logique et le rythme selon le comportement de l’athlète. Ce n’est plus à l’humain de s’adapter à la machine, mais l’inverse. L’expérience devient plus interactive, ressemblant de près à une vraie compétition sportive.

des données en temps réel pour transformer la performance

Un avantage majeur est la capacité de LUMISTAR à utiliser et conserver les données pendant les exercices. Chaque mouvement, réussite ou échec, est mesuré et analysé en direct. Les utilisateurs voient leurs progrès s’afficher simplement. Les entraîneurs apprécient la réduction du temps perdu et l’amélioration rapide des compétences. L’entraînement devient ciblé et mesurable à chaque étape.

disponibilité des solutions LUMISTAR et perspectives

Le système TERO pour le tennis sera disponible en pré-commande dès mars 2026. Il arrivera en magasin en mai. Le système CARRY pour le basket-ball sera lancé via Kickstarter au deuxième trimestre 2026. Avant cela, LUMISTAR continue d’organiser des démonstrations privées partout dans le monde. Le monde du sport attend maintenant avec impatience la mise sur le marché de ces outils intelligents.

Pour conclure, LUMISTAR bouleverse le secteur de l’entraînement sportif grâce à son intelligence artificielle. Ses outils transforment les exercices en expériences interactives et accélèrent les progrès. Les entraîneurs comme les sportifs attendent leur arrivée avec impatience. L’innovation de LUMISTAR promet de changer durablement la pratique du sport.

