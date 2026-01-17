MV88 USB-C : Shure démocratise le son professionnel mobile

Avec le MV88 USB-C, Shure modernise l’un de ses microphones mobiles les plus emblématiques. Présenté au CES 2026, ce nouveau modèle s’adresse aux créateurs de contenus nomades, journalistes, vidéastes et musiciens. L’objectif est simple : proposer une solution compacte, directe et fiable pour améliorer instantanément la qualité audio sur smartphone. Shure mise sur une connexion filaire USB-C, sans batterie ni appairage, afin de garantir une expérience immédiate et sans friction.

Un microphone pensé pour la simplicité et la maîtrise sonore

Le MV88 USB-C se connecte directement aux smartphones et tablettes iOS et Android. Aucun réglage complexe n’est nécessaire pour démarrer un enregistrement. Le mode Auto Level ajuste automatiquement le gain en temps réel, afin d’éviter les variations de volume trop marquées. Un réducteur de bruit intégré limite les sons indésirables et améliore la clarté, même dans des environnements bruyants ou imprévisibles.

Shure intègre quatre directivités sélectionnables, afin de s’adapter à différents usages. Le microphone peut fonctionner en stéréo ajustable, en mono cardioïde, en bidirectionnel ou en mid-side. Cette polyvalence permet aussi bien de capter une voix face caméra que de restituer une ambiance sonore plus large. Le format compact et l’absence de batterie renforcent l’aspect nomade du produit, pensé pour accompagner les créateurs sur le terrain.

Des outils avancés pour des créations sur mesure

Le MV88 USB-C ne se limite pas à une captation simplifiée. Shure propose un ensemble d’outils de traitement audio accessibles via les applications MOTIV Video, MOTIV Audio et MOTIV Mix sur ordinateur. Les utilisateurs peuvent ajuster précisément le gain, l’égalisation cinq bandes, le compresseur, le limiteur ou encore le filtre coupe-bas. Cinq préréglages sont également disponibles pour s’adapter rapidement à différents contextes d’enregistrement.

Cette approche permet de conserver un contrôle avancé sur le rendu final, tout en restant accessible aux créateurs mobiles. Shure transpose ainsi des fonctionnalités dignes d’un studio dans un format pocket. Le MV88 USB-C s’inscrit dans une stratégie « mobile first », visant à offrir une qualité audio professionnelle sans alourdir les workflows ni multiplier les accessoires.

Prix et disponibilité du Shure MV88 USB-C

Présenté lors du CES Unveiled à Las Vegas, le microphone stéréo Shure MV88 USB-C est disponible dès maintenant. Il est proposé au prix public conseillé de 169 euros. Le produit est livré avec une bonnette en mousse, un étui de protection, un guide de démarrage rapide et une notice de sécurité.