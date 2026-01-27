Actualités

Lunettes Rokid Ai Style : une percée enthousiasmante dans l’IA portable

Les lunettes Rokid Ai Style allient intelligence artificielle et confort personnalisé.

Les lunettes Rokid Ai Style changent la façon de vivre la technologie. Désormais disponibles partout dans le monde, ces lunettes allient intelligence artificielle et design léger. Grâce à leur écosystème ouvert, elles s’adressent à tous ceux qui souhaitent une expérience connectée pratique et élégante au quotidien.

Une innovation : des lunettes intelligentes AI prêtes à l’emploi

Les lunettes Rokid Ai Style sont une première. Elles proposent une expérience d’IA multimodale, centrée sur la voix et les gestes. Légères avec 38,5 grammes, elles offrent jusqu’à 12 heures d’utilisation continue. Leur autonomie permet de rester connecté toute la journée, sans craindre de manquer d’énergie. Elles sont compatibles avec ChatGPT, Qwen et d’autres moteurs d’intelligence artificielle, ce qui multiplie les possibilités d’utilisation.

Un écosystème ouvert pour une expérience augmentée

L’un des points forts de Rokid est son écosystème ouvert. La marque permet l’accès à de nombreux services et modèles d’IA. Cet aspect favorise la création d’applications pour différents secteurs et marchés. Plus de 20 000 développeurs participent déjà à cette communauté. Cette ouverture permet aussi aux entreprises d’intégrer facilement leurs solutions sur les lunettes.

Des verres adaptables pour une utilisation quotidienne optimale

Les lunettes Rokid Ai Style offrent un confort visuel sur mesure. Il est possible de télécharger son ordonnance en ligne pour recevoir des verres adaptés, en seulement 7 à 10 jours. Les lunettes supportent toutes les corrections courantes, de la myopie à la presbytie. De plus, des options comme le filtrage lumière bleue, la protection UV ou encore les verres photochromiques transforment les lunettes en accessoire universel, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

En résumé, les lunettes Rokid Ai Style marquent une grande avancée dans le domaine des accessoires intelligents. Leur technologie ouverte, leur confort d’utilisation et leur adaptabilité séduisent déjà le marché mondial. Cette innovation place l’IA au service de la vie quotidienne, pour un futur plus connecté, pratique et personnalisé.

