LurraPay séduit le marché avec un investissement remarquable

L’univers des cryptomonnaies continue de se transformer. Aujourd’hui, la plateforme LurraPay franchit une étape importante grâce à un nouvel investissement. Tyron Birkmeir et son fonds Lurra Capital viennent d’annoncer une aide financière de taille. Cette initiative ouvre de nouvelles perspectives pour la gestion des actifs numériques.

LurraPay reçoit un investissement majeur de Lurra Capital

Le président de Lurra Capital, Tyron Birkmeir, annonce un investissement de 7 millions de dollars. Cette somme va directement soutenir le développement de LurraPay, une plateforme bancaire dédiée aux cryptomonnaies stables. Ce soutien permettra d’accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits et d’améliorer l’offre existante.

Un portefeuille matériel autonome pour sécuriser les cryptos

LurraPay va lancer en septembre 2026 un portefeuille matériel innovant. Contrairement aux solutions traditionnelles, ce portefeuille ne ressemble à aucun autre. En effet, il utilise deux puces Nordic Semiconductor assurant la sécurité des clés privées, qui ne quittent jamais l’appareil. De plus, il ne nécessite ni câble USB, ni application, ni ordinateur. Par ailleurs, sa conception et son assemblage se font dans l’Union européenne, avec des composants hors de Chine. Ainsi, grâce à sa compatibilité avec plus de 500 cryptomonnaies sur 50 réseaux, il offre une expérience alliant simplicité, sécurité et autonomie.

Des fonctionnalités bancaires innovantes pour entreprises et particuliers

LurraPay offre aux utilisateurs (entreprises et particuliers) un compte unique. Ce compte permet de passer facilement des monnaies fiduciaires (EUR, USD, GBP) aux cryptomonnaies stables. Grâce à son partenariat avec MoonPay, les accès sont rapides et fiables. Les clients disposent d’une solution complète, sûre et indépendante, sans passer par un tiers pour garder leurs clés privées.

En résumé, LurraPay s’impose comme une solution révolutionnaire pour la gestion des actifs numériques, tant pour les particuliers que les entreprises. L’appui de Lurra Capital va accélérer son développement et renforcer la confiance des utilisateurs, offrant ainsi un nouvel élan au monde des cryptomonnaies stables.

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