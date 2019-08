Parlons du retrogaming ! Cela parlera aux fans comme aux nostalgiques des jeux des années 80 et 90. Avec Creoqode qui vient de lancer un Kickstarter pour une console de jeu portable : le Lyra.

Le Lyra en action

Qu’est-ce que le Lyra ?

À l’intérieur, un processeur Raspberry Pi CM3L est aux commandes pour faire simple. Après, le Lyra est capable d’émuler bons nombre de consoles de l’âge d’or de l’arcade. Maintenant, il est possible d’embarquer des centaines de jeux ou tout simplement vos jeux préférés (de votre enfance). Si la fibre nostalgique peut vous titiller, un des plus de cette console tout-en-un est qu’elle est portable.

Multijoueur est-il ?

Affirmatif, cette petite console portable tenant dans la poche peut facilement se connecter sur une télévision via le port HDMI. Après, c’est le choix de jouer seul ou à plusieurs sur grand écran. Rien de plus simple, il suffit de faire reconnaître des manettes sans fil style 8bitdo pour pouvoir jouer en coopération ou à Lemmings à deux (un carnage).

Multijoueur

Est-ce un nano-ordinateur ?

En plus, petite cerise sur le gâteau, le Lyra est un Raspberry, donc un vrai nano-ordinateur. Branché sur un moniteur ou une TV, il permet de surfer sur la toile.

nano-ordinateur

Mais aussi de programmer ou de streamer. Et ce n’est pas fini, le Lyra supporte jusqu’à 8 senseurs et gadgets électroniques. Ainsi, il peut avoir de nouvelles fonctionnalités.

DIY ou RTG, quoissa ?

Alors RTG pour Ready-To-Go. Tout cela pour une console prête à l’emploi que vous recevez.

Et DIY pour Do-It-Yourself, le Lyra est dans une boîte qui n’est autre qu’un kit d’assemblage de la console comprenant tous ses composants.

Inside

Pour ma part, j’ai toujours rêvé de construire ma propre console de jeu portable et la Creoqode l’a fait. Après concernant l’assemblage, comme montré dans la vidéo, cela est très rapide et ne nécessite pas de compétences particulières.

Les spécifications

Alors, ce paragraphe peut-être sauté si les spécifications ne vous intéressent pas, sinon le Lyra embarque. Tout d’abord une SOC Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC. Mais aussi un CPU de 1.4GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU avec 1 Gb de RAM. Et une batterie de 3000 mAh LiPo.

Lyra, c’est plus fort que toi !

Alors le Lyra possède un TFT de 5″ TFT LCD et une résolution de 800 x 480 pixels. De plus, un port HDMI et une interface DPI et un haut-parleur intégré et un port jack 3,5 mm. Pour terminer, un port micro USB 2.0 et un port micro-SD de 16 Gb. Ce dernier peut accepter des micro-SD de plus grande capacité.

Lyra

Un Kickstarter déjà financé augurant un avenir radieux

Maintenant le Kickstarter en est à la moitié de sa durée et le financement est à plus de 150%. Ainsi, le Lyra est en cours de production pour ses backers. Enfin, c’est la solution la plus élégante existante sur le marché. Même s’il existe les GPi Case de Retroflag actuellement en rupture de stock. Pour terminer, il faut les configurer comme les GameHat.

Vous pourrez retrouver le projet depuis la page Kickstarter de celui-ci ici.