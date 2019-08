Selection de produit high-tech avant de partir en vacances !

Les vacances sont là depuis un moment et vous ne savez pas quoi prendre avec vous pour parer à toute éventualité. Aucun soucis, on vous a concocté une sélection de produits à prendre avec vous pour passer de bonnes vacances. On passera en revue des produits qui pourront servir durant le voyage, mais aussi une fois arrivé à destination.

1- AirPods d’Apple

Incontournable, culte, agréable, on ne présente plus ces petits écouteurs blancs qui défilent sous nos yeux dans la rue ou dans le métro tel un défilé de mode. Ils vous accompagneront avec discrétion aussi bien durant le trajet que pendant votre séjour. En effet, ils se glissent facilement dans la poche et se recharge sans qu’on ai à y penser une fois dans leur boitier. Les AirPods ont tout du bon compagnon pour les vacances. Petit plus, ils sont en promotion sur Amazon, aussi bien dans leur version basique qu’avec le boitier dans fil.

Apple AirPods avec boîtier de charge (Dernier Modèle) Activation et connexion automatiques

Configuration facile pour tous vos appareils Apple promo

Apple AirPods avec boîtier de charge sans fil (Dernier Modèle) Activation et connexion automatiques

Configuration facile pour tous vos appareils Apple promo

2- Xtorm 4X 10000 mAh

Il est impensable de partir en vacances sans embarquer avec soi une batterie externe pour maintenir la batterie de son précieux. Avec une capacité de 10000 mAh, la Xtorm 4X permet de recharger votre smartphone 4 fois environ. Équipé de 2 ports USB, vous pourrez partager votre énergie avec vos amis ou votre famille. A noté que la batterie se recharge en USB-C et que le câble est fourni dans la boite. Vous pouvez lire notre test de la batterie ici.

A-Solar Xtorm Power Bank 10 000 Core A-Solar

Appareils électroniques

3- Coffret Pastis Pétanque par MaBouteille.com

Qui dit vacance dit apéro, qui dit apéro dit pétanque. Totalement personnalisable, MaBouteille.com propose un coffret pour profiter des vacances et de ses petits avantages. Nous avons pu tester leur offre pour la fête des pères mais elle se prête parfaitement à un départ en vacances. Avec une livraison en 48h, c’est parfait pour les retardataires. Le coffret Pastis Pétanque est proposé à 59€ sur MaBouteille.com.

4- Support Smartphone de Syncwire

Idéal pour ne pas quitter la route des vacances des yeux tout en utilisant le GPS de son smartphone, le support magnétique pour smartphone est très simple d’utilisation. Le coffret du support smartphone de Syncwire comprend en plus du support un film de protection pour y apposer les patchs aimantés déclinés sous forme rectangulaire et ronde.

Syncwire Support magnétique pour téléphone Portable Compatible avec iPhone XS Max XR 8 Plus, Samsung Galaxy S10 Plus, Huawei P30 Pro 【Fixation Magnétique Extra Forte】 - Quatre aimants extra forts (N48, 10*5mm) fixent votre téléphone ou vos équipements GPS à la grille de ventilation de la voiture en toute sécurité. Le...

【Prise en main ferme】- L'attache en caoutchouc avec un design dentelé garantit que le socle sera fixé fermement à la grille de ventilation sans faire d'éraflures. Il convient à la plupart des... promo

5- Kindle d’Amazon

Amazon a sorti récemment une nouvelle version de sa liseuse électronique. Disposant dorénavant d’un éclairage frontal, la nouvelle Kindle vous permettra de lire confortablement de jour comme de nuit. De plus, ses 4Go de stockage vous permettront de télécharger une tonne d’e-books pour être sûr de ne pas manquer de lecture durant vos vacances.

Nouveau Kindle, maintenant avec un éclairage frontal intégré - Avec offres spéciales, Noir L'éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit.

Conçu pour la lecture, avec un écran de 167 ppp qui se lit comme une page imprimée, sans reflets, même en plein soleil.

6- Etui pour AirPods 7 en 1

Directement en lien avec les Airpods, cet étui 7 en 1 vous sera très pratique pour éviter que des grains de sable viennent se glisser dans le boitier (qui est déjà atroce a nettoyer). La protection est aussi accompagnée de 2 fils, un noir et un blanc, pour relier les AirPods entre eux et éviter qu’ils ne tombent. Enfin, un mousqueton, et des protections pour écouteurs sont inclus dans l’étui.

Hianjoo Coque Étui Protecteur Compatible pour AirPods 1 & 2, Silicone Coque de Protection 7 en 1 avec Mousqueton Casque Accessoires Protection Case... 【Case Etui Airpods pour accessoires anti-poussière 7-en-1】- Conception spéciale pour les Airpods, pour éviter que vos Airpods ne soient égratignés. Livré avec 1 étui AirPods, 2 paires de...

【Étui AirPods à Découpes Haute Précision】- Des découpes précises vous permettent un accès complet aux ports sans aucune interférence. Le port de chargement de la foudre est réservé en...

7- Canon EOS 4000D de Canon

Prendre des photos pour soi ou les partager est un moment incontournable des vacances. Le EOS 4000 de Canon permet grâce à ses 18 millions de pixels de prendre des photos de qualité. L’appareil photo est assez puissant pour filmer en Full HD. Petit plus, l’appareil peut se connecter au WiFi pour pouvoir transférer ses photos sur son smartphone et les poster en toute facilité sur les réseaux sociaux.

Canon EOS 4000D Appareil Photo avec Objet EF-S 18-55mm III, 18 MP, Noir Video Full HD 1080p ; Type de stockage: carte SD, carte SDHC ou carte SDXC

WiFi. Environnement d'exploitation: 0 - 40 ° C, 85% ou moins d'humidité promo

8- Chargeur 3X USB 30W

Grand moment de tristesse lorsque l’on découvre qu’il n’y a qu’une seule prise pour toute la famille et que personne n’a pensé à prendre la multiprise. Pas de soucis, ce chargeur va vous permettre de recharger 3 de vos appareils en simultané grâce à ses nombreux ports USB, 3 au total. Disposant de 30 W, il se révélera plus que suffisant et propose en prime une charge rapide pour les appareils disposant de cette technologie.

CSL - Chargeur USB 30W QC 3.0 | Alimentation à 3 Ports INCL. Quick-Charging/Technologie de Charge Rapide |Smart Charge/Chargement Intelligent | Désignation du modèle : Aplic - Chargeur USB à 3 ports Quick Charge 3.0 | processus de charge plus rapides : la technologie QC 3.0 particulièrement efficace charge des smartphones, des tablettes...

Technologie Smart Charge : La technique d'identification de charge intelligente détecte automatiquement votre appareil et fournit le courant de charge maximal. | Idéale pour une utilisation mobile :...

9- Belkin Valet Charger

Pour les possesseurs d’Apple Watch, il est primordial d’avoir une batterie externe qui va recharger celle-ci sans câble, pendant au moins 1 semaine ! La batterie de 6700 mAh permet aussi de recharger son smartphone dans un format de poche. L’achat idéal pour les départs en vacances dans une valise cabine.

Bonus : L’application Wallet d’Apple ( et ses équivalents sous Android)

Très peu y pense, mais l’application Wallet d’Apple (appli native) permet de stocker en plus de sa carte bleue ses billets de train. Idéal si vous partez en train, en bus ou en avion, n’hésitez pas à vous renseignez pour savoir si vous pouvez importer vos tickets au sein de votre iPhone, un petit plus qui vous évitera de perdre vos billets !