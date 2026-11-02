Manga – Dragon Ball Full Color – Freezer Tome 3 : Goku affronte le commando Ginyu dans une édition haute en couleur !

La saga Dragon Ball continue de retrouver une seconde jeunesse chez Glénat avec la sortie du troisième tome de Dragon Ball Full Color – Freezer, prévue pour le 4 novembre 2026. C’est une nouvelle occasion de redécouvrir l’un des arcs les plus emblématiques du manga d’Akira Toriyama. Cette fois, l’œuvre est proposée dans une édition entièrement colorisée qui sublime les affrontements sur la planète Namek.

Dragon Ball Full Color : la bataille sur Namek s’intensifie

Après deux premiers volumes qui nous ont replongés dans la quête des Dragon Balls sur Namek, ce troisième tome marque une nouvelle étape dans la confrontation contre les forces de Freezer. Par ailleurs, la situation devient particulièrement délicate pour Gohan, Krilin et Vegeta, confrontés à des adversaires toujours plus redoutables.

Heureusement, Goku est désormais arrivé sur Namek et compte bien venir en aide à ses compagnons. Mais les choses ne vont pas être aussi simples que prévu. Le terrible commando Ginyu entre en scène, avec ses combattants aussi excentriques que puissants. Pendant ce temps, Vegeta poursuit ses propres ambitions.

Ce passage de Dragon Ball reste particulièrement marquant pour les fans de la première heure. Entre les transformations, les techniques spectaculaires et les retournements de situation, Akira Toriyama nous offre une succession de combats. Ces combats ont largement contribué à faire de cette saga une référence incontournable du shonen.

Une édition Full Color qui redonne vie au manga culte

Avec cette collection Full Color, Glénat poursuit son travail de réédition de Dragon Ball dans une version particulièrement séduisante. L’intégralité des planches bénéficie d’une mise en couleur, permettant de redécouvrir les dessins d’Akira Toriyama sous un nouvel angle.

Les affrontements gagnent en lisibilité et en intensité, tandis que les décors de Namek profitent pleinement de cette nouvelle présentation. Les explosions d’énergie, les expressions des personnages et les nombreuses scènes d’action prennent une autre dimension.

Le format agrandi constitue également un véritable atout. Plus confortable que les éditions classiques, il permet de mieux apprécier la précision du trait et le dynamisme des compositions. Une manière de redécouvrir une œuvre que beaucoup connaissent déjà par cœur, mais qui conserve encore aujourd’hui toute sa puissance.

Cette édition conserve naturellement l’histoire originale, sans modifier le récit. Elle s’adresse donc aussi bien aux collectionneurs qu’aux nouveaux lecteurs souhaitant découvrir Dragon Ball dans une version plus moderne visuellement.

Dragon Ball Full Color – Freezer Tome 3 : une sortie attendue chez Glénat

Avec ce troisième volume, la collection poursuit sa progression dans l’arc Freezer, considéré par beaucoup comme l’un des sommets de Dragon Ball. Il faut dire que cette partie de l’histoire multiplie les moments mémorables. Notamment avec l’arrivée de Goku sur Namek et ses affrontements contre les membres du commando Ginyu.

Glénat propose ce nouveau tome au prix de 14,95 euros, dans un format de 248 pages. Sa sortie en librairie est programmée pour le 4 novembre 2026.

Pour les amateurs de manga, cette collection représente une belle opportunité de redécouvrir l’œuvre d’Akira Toriyama. Et pour ceux qui possèdent déjà les éditions originales, la colorisation et le grand format constituent deux arguments intéressants. C’est une excellente raison de replonger dans cette aventure mythique.

Une chose est certaine : la bataille sur Namek est encore loin d’être terminée, et les prochains volumes promettent des affrontements toujours plus spectaculaires.