Marstek Venus E 3.0 : la batterie qui met fin au gaspillage de votre énergie solaire

Dans un contexte où l’autoconsommation devient un enjeu majeur pour les foyers équipés de panneaux photovoltaïques, Marstek dévoile la Venus E 3.0. C’est une batterie domestique pensée pour exploiter chaque watt produit dans la journée. Loin des solutions complexes nécessitant un changement d’onduleur ou des travaux sur l’installation électrique, la marque propose ici un système étonnamment simple. Branchez la batterie sur une prise 230 V… et c’est tout. Cette approche pourrait bien démocratiser le stockage d’énergie dans les foyers français. Elle répond à un problème encore trop fréquent : le surplus solaire perdu ou réinjecté dans le réseau contre une compensation dérisoire.

Absorber le surplus solaire sans rien modifier à l’installation

Avec la Venus E 3.0, Marstek vise une promesse claire : permettre au foyer de consommer 100 % de l’énergie que ses panneaux produisent. La batterie récupère automatiquement l’excédent généré dans la journée. Elle le restitue le soir, au moment où la consommation grimpe et où l’électricité achetée au réseau coûte le plus cher.

Branchée simplement sur une prise et compatible avec la plupart des compteurs intelligents, la Venus E 3.0 évite toute injection réseau. C’est une bonne nouvelle pour les installations en autoconsommation totale. Aussi, cela facilite la tâche pour les particuliers qui ne souhaitent pas passer par les démarches administratives de revente. De plus, c’est idéal pour ceux qui veulent maximiser leur indépendance énergétique.

AI Optimization : quand l’IA pilote votre facture

L’un des atouts phares de la Venus E 3.0 s’appuie sur la gestion automatique baptisée AI Optimization. Marstek utilise ici une intelligence artificielle capable d’apprendre les habitudes du foyer. Elle croise plusieurs données : rythme de consommation, prix de l’électricité, prévisions météo et potentiel de production dans les jours à venir.

La batterie peut ainsi décider elle-même quand se charger et quand restituer l’énergie, afin de générer les économies les plus importantes. Une logique rarement vue dans un système non invasif plug-and-play comme celui-ci. Pour les utilisateurs les plus avancés, un mode manuel permet de définir précisément les plages horaires de charge et de décharge. Cela est idéal pour ceux qui veulent profiter des tarifs les plus avantageux.

5,12 kWh de capacité et 15 ans de durée de vie estimée

Avec ses 5,12 kWh de capacité, la Venus E 3.0 couvre parfaitement les besoins d’un foyer cherchant à absorber son surplus solaire quotidien. Marstek mise sur des cellules LFP (Lithium Fer Phosphate), reconnues pour leur stabilité, leur sécurité et leur longévité. Annoncée pour plus de 6 000 cycles, la batterie pourrait fonctionner environ 15 ans. Cela en fait un investissement durable et pertinent pour réduire sa facture électrique sur le long terme.

Autre point notable : le prix annoncé comme très compétitif. Marstek vise clairement un marché grand public, plus large que celui des stockages traditionnels, souvent coûteux et lourds à installer.

Une solution flexible pour tous les foyers

La Venus E 3.0 s’adapte à presque toutes les configurations : balcon, garage, local technique… La batterie ne nécessite aucune modification spécifique de l’installation existante. Elle fonctionne en parallèle, sans intervention d’un technicien et sans changer l’onduleur. Une approche qui devrait séduire les nouveaux producteurs photovoltaïques, notamment ceux vivant en ville ou en milieu semi-urbain.

Un acteur mondial qui accélère en France

Fondée en 2009, Marstek est déjà présente dans plusieurs régions du monde : Chine, États-Unis, Japon, Afrique… et désormais France. Avec une chaîne complète intégrant R&D, fabrication et marketing, la marque maîtrise ses coûts et propose un catalogue large. Celui-ci comprend : ESS résidentiels, solutions balcon, batteries portables, power stations et même piles rechargeables.

Pour renforcer sa présence dans l’Hexagone, Marstek s’appuie désormais sur l’agence WEMOOVE, reconnue pour accompagner les marques tech innovantes.

Avec la Venus E 3.0, Marstek propose une vision du stockage solaire simple, accessible et intelligente. C’est une batterie qui ne demande ni travaux ni expertise, mais qui permet d’exploiter pleinement son installation solaire. En même temps, elle réduit efficacement sa facture énergétique. L’introduction de l’IA rend la gestion encore plus performante. Elle optimise automatiquement les moments les plus économes pour charger et décharger.

L’arrivée de Marstek en France pourrait bien changer la donne pour ceux qui cherchent une solution d’autoconsommation totale sans transformer leur installation. Reste maintenant à voir cette Venus E 3.0 se déployer dans les foyers… mais les bases sont solides et la promesse très séduisante.