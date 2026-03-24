Marvel Tōkon: Fighting Souls accueille Peni Parker dans son roster initial 

Clap de fin pour l’ARC World Tour 2025-2026, le rendez-vous incontournable des fans des jeux de combat d’Arc System Works. Ce dernier a d’ailleurs profité de l’événement pour dévoiler un nouveau combattant pour son prochain jeu de combat 4v4 Marvel Tōkon: Fighting Souls. Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit le dernier membre des Amazing Guardians : Peni Parker !

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Qui est Peni Parker ?

Il y a quelques semaines, Arc System Works a dévoilé l’équipe Unbreakable X-Men, composée de Storm, Magik, Wolverine et Danger. Mais maintenant, elle aura une rivale ! Lors de la finale de l’Arc World Tour 2025–2026, le studio japonais officialise la formation d’une autre équipe, baptisée “Amazing Guardians”. Et en son sein, il y aura Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord, et la nouvellement annoncée Peni Parker.

Popularisée auprès du grand public par les films d’animation Spider-Verse, Peni Parker est une jeune scientifique américano-japonaise. À la différence des combattants traditionnels, elle ne se bat pas directement : elle pilote le mécha SP//dr, une armure sophistiquée conçue par son père. Dôtée de gadgets inspirés d’une araignée, Peni Parker peut lancer des explosifs et outils à longue portée à son arsenal. Idéal pour les fans de combattants zoners !

La bande-annonce présente également une nouvelle arène, Knowhere. Il rappelle la partie cosmique de l’univers Marvel, notamment dans les Gardiens de la Galaxie.

Découvrez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Ces équipes ne sont pas de simples regroupements marketing dans Marvel Tōkon: Fighting Souls. Elles jouent un rôle central dans la structure du jeu, notamment via un mode Épisode scénarisé, où chaque escouade dispose de sa propre trame narrative.

Si vous avez envie de tester Peni Parker manette main, Arc System Works nous donne rendez-vous à l’EVO Japan 2026, qui se tiendra à Tokyo du 1er au 3 mai. Une démo de Marvel Tōkon: Fighting Souls y sera disponible, avec 12 personnages jouables et 4 niveaux au choix.